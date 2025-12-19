PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Samantha Petry

POL-OF: Vermisstensuche nach Samantha Petry
Birstein / Frankfurt am Main (ots)

(fg) Wo ist Samantha Petry aus Birstein? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 18 Jahre alten Vermissten.

Die Gesuchte hielt sich zuletzt am Freitag (12. Dezember 2025) in Birstein auf und sei dann nach Frankfurt am Main gefahren. Letztmalig Kontakt bestand am Sonntag, 14. Dezember 2025. Die Vermisste gab gegenüber einer Angehörigen an, von Frankfurt am Main nach Hause fahren zu wollen. Die 18-Jährige ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Sie ist 1,54 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein Zungen- sowie Bauchnabelpiercing. Außerdem hat sie im Beinbereich Tattoos ("Äste", "Comicfigur" und "Pilz"). Sie wirke oft müde, was sich auch in ihrem Gangbild äußere. Welche Kleidung die 18-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Samantha Petry geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 19.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

