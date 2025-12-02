PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Kreis Soest: Erstmeldung - Brand im Industriebetrieb

Erwitte (ots)

Zu einem Brandereignis ist es gegen Mitternacht in einem Gewerbebetrieb in Erwitte gekommen. In einer Lagerhalle brennen Kunststoffe. Die Bevölkerung wurde über die gängigen Warnapps über Geruchsbelästigung informiert. Die Löschmaßnahmen dauern aktuell noch an. DIe Bevölkerung wird gebeten im Bereich Erwitte und Lippstadt die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzustellen. Eine Gesundheitsgefährdung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Messungen werden derzeit durchgeführt. Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehren im Kreis Soest
Presseteam
Kevin Hoebusch
Mobil: 0160/5519053
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kreis-soest.de

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell

