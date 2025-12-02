Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Erstmeldung - Brand im Industriebetrieb

Bild-Infos

Download

Erwitte (ots)

Zu einem Brandereignis ist es gegen Mitternacht in einem Gewerbebetrieb in Erwitte gekommen. In einer Lagerhalle brennen Kunststoffe. Die Bevölkerung wurde über die gängigen Warnapps über Geruchsbelästigung informiert. Die Löschmaßnahmen dauern aktuell noch an. DIe Bevölkerung wird gebeten im Bereich Erwitte und Lippstadt die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzustellen. Eine Gesundheitsgefährdung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Messungen werden derzeit durchgeführt. Weitere Informationen folgen.

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell