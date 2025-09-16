Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: 22 neue Einsatzkräfte für ABC-Gefahren im Kreis Soest

Modul 2 erfolgreich beendet

Soest (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten 22 Feuerwehrangehörige aus dem Kreis Soest erfolgreich das Modul 2 des ABC-Lehrgangs (ABC 1-Lehrgang) abschließen. Der Lehrgang wurde am ABC-Übungsgelände der Feuerwehr Werl an der Grafenstraße durchgeführt und umfasste insgesamt 26 Unterrichtsstunden. Während des 2-wöchigen Lehrganges, dem am Anfang des Jahres schon das Modul 1 mit überwiegend theoretischen Lerninhalten vorausgegangen war, stand nun die praktische Ausbildung im Fokus der Ausbildung.

- Einsatzgrundsätze ABC und Stoffinformationen - Stofferkundung und das taktisch richtige Vorgehen im ABC-Einsatz - Gerätekunde GWG (Gerätewagen Gefahrgut) - CSA-Einsatz (Chemikalienschutzanzug) - mehrere realitätsnahe Einsatzübungen

Die Teilnehmenden trainierten den Umgang mit Gefahrstoff-Erkundungsgeräten, übten den Einsatz unter Chemikalienschutzanzügen und setzten die erlernten Taktiken in verschiedenen Einsatzszenarien um. Das Übungsgelände der Feuerwehr Werl bietet dafür die besten Voraussetzungen. An der selbst konzipierten Anlage lassen sich verschieden Szenarien mit unterschiedlichen Anforderungen und Schwierigkeitsgraden abbilden um eine möglichst realitätsnahe Ausbildung der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Ein besonderer Dank gilt der Feuerwehr Werl für die Bereitstellung des Übungsgeländes sowie dem engagierten Ausbilderteam, das mit großem Fachwissen und Einsatzbereitschaft für den erfolgreichen Verlauf des Lehrgangs sorgte. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte der Lehrgang erfolgreich abgeschlossen werden. Damit sind die 22 Teilnehmer nun bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben im ABC-Einsatz vorbereitet und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest.

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell