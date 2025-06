Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Abschlussmeldung zum Waldbrand am Möhnesee

Möhnesee (ots)

Um 19:30 Uhr konnte die Feuerwehr "Feuer aus" melden. Die eingeleiteten Maßnahmen haben Ihre Wirkung gezeigt und der Waldbrand konnte in mehr als 30 Stunden bekämpft werden. Dem Brand ist eine Fläche von ca. 3 Hektar Tot-Holz zum Opfer gefallen. In der Spitze waren mehr als 300 Einsatzkräfte beschäftigt die Ausbreitung und den Brand einzudämmen. Diverse Einsatzkräfte aus dem Kreis Soest, Kreis Unna und dem Hochsauerlandkreis waren am Möhnesee im Einsatz. In den nächsten Tagen werden Aufräumarbeiten stattfinden, sodass es nochmal kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte. Die Sperrung des Südufers wird in Kürze aufgehoben und für den allgemeinen Verkehr wieder frei gegeben. Auch im Wald kann es für Besucher zu Fuß oder auf dem Fahrrad in den nächsten Tagen noch zu Behinderungen durch Schlauchleitungen kommen. Meiden Sie auch den Bereich, der dem Brand zum Opfer gefallen ist, da das Tot-Holz immer eine Gefahr mit sich bringt. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und allen anderen Personen, die zu dem Einsatzerfolg beigetragen haben. Erfolgreich zeichnete sich auch wieder die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, dem THW, der Polizei und allen beteiligten Behörden. Leiter der Feuerwehr Möhnesee, Christian Böddeker: "Vielen dank an die Bevölkerung, die sich trotz Einschränkung durch unsere Maßnahmen, verständlich und freundlich verhalten haben. Auch das durchkommen der an- und abfahrenden Kräfte wurde immer vorbildlich ermöglicht."

