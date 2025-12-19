POL-OF: Wer hat den schwarzen Benz geklaut?; Reifen offenbar zerstochen: Wer hat etwas beobachtet?; Einbrecher-Duo gestört: Wer sah die Unbekannten davonrennen?

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wer hat den schwarzen Benz geklaut? - Hanau

(me) Zwischen Mittwoch und Donnerstag gelang es Autodieben einen Mercedes zu klauen. Der schwarze Wagen wurde durch seine Besitzer um 21.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Krawallgraben" (einstellige Hausnummern) abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, war der E 220 CDI mit HU-Kennzeichenschildern spurlos verschwunden. Wie es den Ganoven gelang, den Wagen zu öffnen und zu starten, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei aus Hanau nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Reifen offenbar zerstochen: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) Ein bislang unbekannter zerstach am Donnerstag offenbar mit einem spitzen Gegenstand insgesamt drei von vier Reifen eines in der Straße "Goldene Aue" (einstellige Hausnummern) abgestellten Wagens. In der Zeit zwischen 20.50 Uhr und 21.20 Uhr richtete der Übeltäter einen Schaden von etwa 600 Euro an dem grauen Peugeot mit OF-Kennzeichen an, bevor er wieder verschwand. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

3. Einbrecher-Duo gestört: Wer sah die Unbekannten davonrennen? - Maintal

(fg) Über das Küchenfenster sind zwei Unbekannte am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wartbaum" (20er-Hausnummern) eingedrungen. Noch während sie begannen den Innenraum zu durchsuchen, wurden sie von einem im Obergeschoss befindlichen Hausbewohner gestört. Die beiden dunkel gekleideten Täter rannten daraufhin in unbekannte Richtung davon. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Einer der Einbrecher war 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Wollmütze. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

