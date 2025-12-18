PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug verliert Reifendecke und verursacht Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

17.Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 15.12.2025 - Witzhave

Am Montagmorgen (15.12.2025), gegen 05:55 Uhr, meldeten sich aufmerksame Autofahrer bei der Polizei, um eine Gefahrenstelle auf der L 94 / Möllner Landstraße in Witzhave mitzuteilen. In Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB 24 (Witzhave) habe die Reifendecke eines Lastkraftwagens sowie dazugehörige Kleinteile auf der Fahrbahn gelegen und eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dargestellt. Die Polizei konnte die Gefahrenstelle zwar unverzüglich beseitigen, jedoch meldete sich am Nachmittag des gleichen Tages eine Autofahrerin bei der Polizei, die zuvor durch das Überfahren der Reifenteile einen Schaden an ihrem Fahrzeug erlitten habe. Die Polizei leitete entsprechende Unfallermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher bzw. Verlierer der Reifendecke geben können. Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer 04154 / 7073-0 oder per Email an trittau.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
