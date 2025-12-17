PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Badendorf
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

17.12.2025 | Kreis Stormarn | 16.12.2025 - Badendorf

Dienstagabend soll es in Badendorf im Kreis Stormarn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 16.12.2025 gegen 18:20 Uhr riefen aufmerksame Anwohner die Polizei, da bei einem Nachbarhaus in der Straße Heckkaten in Badendorf die Alarmanlage ertönt sein soll. Unbekannte Tatverdächtige seien während der Abwesenheit der Bewohnerin gewaltsam in das Haus eingedrungen. Der genaue Stehlschaden ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Tatverdächtigen konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Gesucht werden nun Zeugen die zur genannten Zeit möglicherweise Verdächtigtes beobachtet haben. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere auch an Anwohner mit einer Kameraüberwachung. Unter Umständen könnten Videoaufzeichnungen wertvolle Hinweise auf die flüchtigen Tatverdächtigen liefern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

