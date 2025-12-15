Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Nach Einbruch in Grönwohld - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

15.12.2025 | Kreis Stormarn | 14.12.2025 - Grönwohld

Am Sonntagnachmittag (14.12.2025) sei es in Grönwohld, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in der Dorfstraße gekommen.

Dem Täter sei es gelungen, das Mehrfamilienhaus durch eine unverschlossene Eingangstür zu betreten. Auf diese Weise gelangte er in eine der Wohnungen, um sich dort nach Wertsachen umzusehen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen für die Taten. Wer hat in dem genannten Zeitfenster Verdächtiges in der Dorfstraße oder den umliegenden Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102 / 809-0 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

