PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeirevier Ratzeburg hat ein neues Führungsduo - Heiko Gnodtke übernimmt die Revierleitung

POL-RZ: Polizeirevier Ratzeburg hat ein neues Führungsduo - Heiko Gnodtke übernimmt die Revierleitung
  • Bild-Infos
  • Download

Ratzeburg (ots)

15.12.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg - Ratzeburg

Seit dem 01.12.2025 steht das Polizeirevier Ratzeburg unter neuer Führung. Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Heiko Gnodtke hat die Leitung übernommen. Ihm zur Seite steht als Revierführungsbeamter der Erste Polizeihauptkommissar Mark Holtze.

Heiko Gnodtke ist künftig für das Wohl und die Belange von über 63 Beamten in seinem neuen Bereich zuständig, zu denen auch die Polizeistationen Mölln, Sandesneben, Berkenthin und Nusse gehören. Aber so neu ist der Bereich für den 53-jährigen Familienvater hier in Ratzeburg gar nicht, denn von 1998 bis 2022 war er bereits auf unterschiedlichen Dienstposten tätig, bis zu seinem Weggang nach Schwarzenbek, wo er zuletzt als Revierleiter fungierte.

Heiko Gnodtke freut sich über sein neues Aufgabengebiet: "Es ist für mich ein besonderes Privileg, die Verantwortung des Polizeireviers Ratzeburg zu übernehmen. Viele Jahre meines Dienstes habe ich bereits im Revierbereich verbracht, weshalb ich mich umso mehr darauf freue, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Hierbei lege ich viel Wert auf Kommunikation und Bürgernähe, um so das Vertrauen in unsere Polizeiarbeit noch mehr zu stärken. Meine neue Aufgabe trete ich mit großer Freude und vollem Engagement an."

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:09

    POL-RZ: Schockanrufer erfolgreich / Seniorin aus Barsbüttel um ihr Vermögen gebracht.

    Ratzeburg (ots) - 15.12.2025 | Kreis Stormarn | 12.12.2025 - Barsbüttel Wieder sollen Betrüger Beute gemacht haben: Eine Unbekannte soll sich am Freitag (12.12.2025) am Telefon als Polizistin ausgegeben haben. Sie soll einer 87-jährigen Seniorin Lügengeschichten über einen Unfall ihrer Nichte, und dass dabei ein Mensch ums Leben gekommen sei, aufgetischt haben. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:19

    POL-RZ: Streit um Parkplatz eskaliert - Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 15.12.2025 | Kreis Stormarn | 13.12.2025 - Ahrensburg Am Samstagabend (13.12.25) soll es, gegen 18:20 Uhr, zu einem folgenschweren Streit um einen Parkplatz in der Manhagener Allee gekommen sein, bei dem ein Mann von mehreren unbekannten Tätern bewusstlos geschlagen worden sein soll. Hintergrund zu der Tat sei der Streit um einen Parkplatz gewesen, welcher den Fahrzeugen eines dort ansässigen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:49

    POL-RZ: Versuchte räuberische Erpressung in Bargteheide - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 15.12.2025 | Kreis Stormarn | 13.12.2025 - Bargteheide Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer räuberischen Erpressung auf ein Haushaltswarengeschäft in Bargteheide. Vergangenen Samstagmittag (13.12.2025), gegen 12.40 Uhr, habe der unbekannte Tatverdächtige einen Einzelhandel in der Rathausstraße betreten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren