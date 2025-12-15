Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeirevier Ratzeburg hat ein neues Führungsduo - Heiko Gnodtke übernimmt die Revierleitung

Ratzeburg (ots)

15.12.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg - Ratzeburg

Seit dem 01.12.2025 steht das Polizeirevier Ratzeburg unter neuer Führung. Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Heiko Gnodtke hat die Leitung übernommen. Ihm zur Seite steht als Revierführungsbeamter der Erste Polizeihauptkommissar Mark Holtze.

Heiko Gnodtke ist künftig für das Wohl und die Belange von über 63 Beamten in seinem neuen Bereich zuständig, zu denen auch die Polizeistationen Mölln, Sandesneben, Berkenthin und Nusse gehören. Aber so neu ist der Bereich für den 53-jährigen Familienvater hier in Ratzeburg gar nicht, denn von 1998 bis 2022 war er bereits auf unterschiedlichen Dienstposten tätig, bis zu seinem Weggang nach Schwarzenbek, wo er zuletzt als Revierleiter fungierte.

Heiko Gnodtke freut sich über sein neues Aufgabengebiet: "Es ist für mich ein besonderes Privileg, die Verantwortung des Polizeireviers Ratzeburg zu übernehmen. Viele Jahre meines Dienstes habe ich bereits im Revierbereich verbracht, weshalb ich mich umso mehr darauf freue, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Hierbei lege ich viel Wert auf Kommunikation und Bürgernähe, um so das Vertrauen in unsere Polizeiarbeit noch mehr zu stärken. Meine neue Aufgabe trete ich mit großer Freude und vollem Engagement an."

