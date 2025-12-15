Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Streit um Parkplatz eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

15.12.2025 | Kreis Stormarn | 13.12.2025 - Ahrensburg

Am Samstagabend (13.12.25) soll es, gegen 18:20 Uhr, zu einem folgenschweren Streit um einen Parkplatz in der Manhagener Allee gekommen sein, bei dem ein Mann von mehreren unbekannten Tätern bewusstlos geschlagen worden sein soll.

Hintergrund zu der Tat sei der Streit um einen Parkplatz gewesen, welcher den Fahrzeugen eines dort ansässigen Lieferservices vorbehalten war. Als ein Mitarbeiter des Lieferdienstes einen Falschparker auf sein Fehlverhalten habe ansprechen wollen, sei daraus ein handfester Streit entstanden. Im weiteren Verlauf des Handgemenges seien immer mehr Personen dazugekommen. Diese Personengruppe habe sich sodann mit dem Falschparker solidarisiert und ihr aggressives Verhalten gegen den Mitarbeiter gerichtet.

Beim Eintreffen der Polizei habe der Geschädigte bewusstlos auf dem Boden gelegen. Er wurde mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert, eine Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen und zu weiteren Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

