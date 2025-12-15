PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchte räuberische Erpressung in Bargteheide - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

15.12.2025 | Kreis Stormarn | 13.12.2025 - Bargteheide

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer räuberischen Erpressung auf ein Haushaltswarengeschäft in Bargteheide.

Vergangenen Samstagmittag (13.12.2025), gegen 12.40 Uhr, habe der unbekannte Tatverdächtige einen Einzelhandel in der Rathausstraße betreten und sich unvermittelt hinter den Tresen begeben.

Dort habe er kein Wort gesagt, aber stattdessen die Absicht eines Überfalls einer Mitarbeiterin schriftlich auf einem Blatt Papier vorgezeigt.

Die Verkäuferin habe jedoch die Forderungen ignoriert und kein Geld ausgehändigt, sodass der Tatverdächtige erfolglos das Geschäft in unbekannte Richtung verlassen habe.

Der Täter sei ca. 1,90 Meter groß und mit einer blauen Hose bekleidet gewesen. Er trug außerdem eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe sowie Mütze und Schal.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat auf das Geschäft machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

