POL-RZ: Verkehrsrowdy gefährdet und beleidigt andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ratzeburg (ots)

11.Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 02.12.2025 - Ahrensburg

Am Dienstagabend (02.12.2025) sei eine Autofahrerin von einem unbekannten Autofahrer angegangen worden, welcher sie zunächst beschimpft und beleidigt habe, bevor er später sogar gefährliche Fahrmanöver durchführte. Der unbekannte Mann sei auf dem Supermarktparkplatz in der Carl-Backhaus-Straße in einen Vorfahrtskonflikt mit der Geschädigten geraten, bevor er schließlich aus seinem schwarzen VW Golf ausstieg, um die Frau verbal anzugehen und zu beleidigen.

Als beide schließlich in Richtung "Am Hopfenbach" weiterfuhren, kam es zu erneuten, gefährlichen Fahrmanövern seitens des unbekannten Golf-Fahrers: So sei er eine längere Strecke neben der Geschädigten auf der Gegenfahrbahn gefahren und habe dabei nicht auf ein entgegenkommendes Fahrzeug geachtet, welches nur durch eine Notbremsung einen Unfall mit dem Rowdy vermeiden konnte.

Als die Anzeigenerstatterin schließlich aus Angst anhielt, um die Polizei zu rufen, habe der noch hinter ihr befindliche Verkehrssünder beim Rangieren weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet, bevor er schließlich mit seinem schwarzen VW Golf in unbekannte Richtung davonfuhr.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder gar Geschädigte, die selbst gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Polizeirevieres Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an ahrensburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

