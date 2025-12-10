Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Ratzeburg (ots)

10.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.12.2025 - Lankau

Am Mittwochmorgen (10.12.2025), gegen 05:00 Uhr, meldete ein Passant der Polizei einen verunfallten Skoda Fabia, welcher augenscheinlich gegen einen Baum in der Hauptstraße gefahren war. In der Nähe des völlig zerstörten Wagens war weit und breit keine Person zugegen.

An der Halteranschrift des Unfallfahrzeuges konnten Einsatzkräfte schließlich den leichtverletzten Halter antreffen. Der 20-jährige Deutsche aus dem Raum Mölln zeigte schließlich Reue und räumte ein, seinen Skoda gegen den Baum gefahren zu haben.

Da die Polizei bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen konnte, wurde ihm ein freiwilliger Test angeboten, welcher einen vorläufigen Wert von 2,24 Promille ergab. Um diesen zu bestätigen, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell