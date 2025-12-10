Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Feuerwehrhaus

Ratzeburg (ots)

10.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.-05.12.2025 - Siebeneichen

Fassungslos sind die ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehr Siebeneichen, denn sie wurden Opfer von dreisten Dieben. Im Zeitraum vom 03.12.2025, 19.00 Uhr bis zum 05.12.2025, 14.00 Uhr drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und Aufenthaltsräume sowie die Einsatzfahrzeuge nach Wertgegenständen.

Entwendet wurden den Rettern eine Motorsäge sowie Kanister mit Kraftstoff.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email an Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell