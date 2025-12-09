PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf zum Verdacht der Brandstiftung

Ratzeburg (ots)

09.12.2025 | Kreis Stormarn | 05.12.2025 - Bad Oldesloe

Im Kaufland-Supermarkt in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe kam es am 05.12.2025, gegen 20.15 Uhr zu einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Nach derzeitigen Kenntnisstand entzündeten Unbekannte im Bereich der Kundentoilellen eine Wickelauflage. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte ein weiterer Brandausbruch verhindert werden. Dennoch entstand eine starke Rauchbildung, so dass der Supermarkt geräumt werden musste. Die entstandene Beschädigung auf der Toilette wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung liefen noch am Freitagabend die Ermittlungen auf Hochtouren.

Die Beamten erlangten Hinweise auf drei unbekannte männliche Tatverdächtige. Diese hätten sich vor dem Brandausbruch im Bereich des Supermarktes aufgehalten und sich dann fluchtartig durch das Parkhaus entfernt. Sie konnten beschrieben werden als ca. 16 bis 18 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Ein Jugendlicher hätte eine auffällig weiße Jacke getragen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gerade zur Brandausbruchszeit gemacht haben und Hinweise auf die drei Jugendlichen geben können, werden gebeten sich bei den Beamten der Kriminalinspektion Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:46

    POL-RZ: Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation des Amtsgerichtes Ahrensburg und der Polizeidirektion Ratzeburg 09.12.2025 | Kreis Stormarn | Oktober - November 2025 - Ahrensburg Ermittlungserfolg für die Ahrensburger Kriminalpolizei, denn sie konnten gestern einen Mann in Hamburg festnehmen lassen, dem mehrere Diebstähle zur Last gelegt werden. Seit Oktober 2025 kam es im Bereich des Ahrensburger Bahnhofes zu einer ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:23

    POL-RZ: Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus

    Ratzeburg (ots) - 09.12.2025 | Kreis Stormarn | 04.12.2025 - Ahrensburg Am vergangenen Donnerstag (04.12.2025) kam es zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus im Elsterstieg in Ahrensburg. Bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangten über eine offenstehende Terrassentür in das Haus, obwohl die Bewohner anwesend waren. Nach ersten ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:54

    POL-RZ: Zwei Einbrüche in Reinbek beschäftigt die Kriminalpolizei - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 09.12.2025 | Kreis Stormarn | 07.-08.12.2025 - Reinbek Eine böse Überraschung erlebte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, im Weißenseer Weg in Reinbek, am gestrigen Abend (08.12.2025). Als die Geschädigte gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, stieß sie auf ungebetene Gäste in ihrer Erdgeschosswohnung. Es waren Einbrecher, die zuvor über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren