Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf zum Verdacht der Brandstiftung

Ratzeburg (ots)

09.12.2025 | Kreis Stormarn | 05.12.2025 - Bad Oldesloe

Im Kaufland-Supermarkt in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe kam es am 05.12.2025, gegen 20.15 Uhr zu einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Nach derzeitigen Kenntnisstand entzündeten Unbekannte im Bereich der Kundentoilellen eine Wickelauflage. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte ein weiterer Brandausbruch verhindert werden. Dennoch entstand eine starke Rauchbildung, so dass der Supermarkt geräumt werden musste. Die entstandene Beschädigung auf der Toilette wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung liefen noch am Freitagabend die Ermittlungen auf Hochtouren.

Die Beamten erlangten Hinweise auf drei unbekannte männliche Tatverdächtige. Diese hätten sich vor dem Brandausbruch im Bereich des Supermarktes aufgehalten und sich dann fluchtartig durch das Parkhaus entfernt. Sie konnten beschrieben werden als ca. 16 bis 18 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Ein Jugendlicher hätte eine auffällig weiße Jacke getragen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gerade zur Brandausbruchszeit gemacht haben und Hinweise auf die drei Jugendlichen geben können, werden gebeten sich bei den Beamten der Kriminalinspektion Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell