Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Reinbek beschäftigt die Kriminalpolizei - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

09.12.2025 | Kreis Stormarn | 07.-08.12.2025 - Reinbek

Eine böse Überraschung erlebte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, im Weißenseer Weg in Reinbek, am gestrigen Abend (08.12.2025). Als die Geschädigte gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, stieß sie auf ungebetene Gäste in ihrer Erdgeschosswohnung. Es waren Einbrecher, die zuvor über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung eindrangen. Den Dieben gelang es im Schutz der Dunkelheit unerkannt zu entkommen. Zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

In der Straße Ellerholde in Reinbek drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 07.12.2025, 15.00 Uhr bis zum 08.12.2025, 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Hier gelangten sie durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchten das Wohnobjekt nach Wertgegenständen. Auch hier können noch keine Angaben zum möglichen Stehlgut gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder unter der Email Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell