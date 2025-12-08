Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligte abgehauen - Wer fuhr den Unfallwagen?

Ratzeburg (ots)

08.12.2025 | Kreis Stormarn | 08.12.2025 - Großhansdorf

Heute Morgen, gegen 00.25 Uhr, ereignete sich im Waldreiterweg in Großhansdorf ein Verkehrsunfall. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt. Wer das Unfallfahrzeug fuhr und wie viele Personen genau im Pkw zur Unfallzeit saßen, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem VW Golf den Waldreiterweg in Großhansdorf vom Wöhrendamm kommend in Fahrtrichtung Himmelshorst. In einem Kurvenbereich verliert der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Mietfahrzeug, gerät zunächst auf die Gegenfahrbahn und kommt anschließend nach links von der Straße ab. Der Pkw rutsch mit seiner linken Fahrzeugseite gegen einen gefällten Baumstamm, überschlägt sich anschließend mehrfach und kommt dann auf der rechten Fahrzeugseite zum Erliegen.

Der Fahrer sowie der Beifahrer sollen anschließend den Pkw aus eigener Kraft verlassen haben können. Sie seien dann vom Unfallort in unbekannte Richtung geflohen.

Zwei 18-Jährige Fahrzeuginsassen aus Ahrensburg hingegen mussten durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Fahrzeug befreit werden. Beide wurde vor Ort ärztlich erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Großhansdorfer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Unfallfahrer aufgenommen. Wer Hinweise zu den Insassen des verunglückten weißen VW Golf mit M-Kennzeichen machen könne, melde sich unter der Telefonnummer 04102/4565-0 oder per Email an Grosshansdorf.Pst@polizei.landsh.de .

