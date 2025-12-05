PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verstoß gegen Handyverbot endet mit Blutprobe

Ratzeburg (ots)

05.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.12.2025 - Lauenburg

Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025), gegen 16:00 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeistation Schwarzenbek einen 20-jährigen Deutschen einer Verkehrskontrolle in der Hafenstraße in Lauenburg.

Der Fahrer eines BMW fiel den Beamten auf, da er während der Fahrt verbotswidrig mit seinem Mobiltelefon hantiert haben soll.

Bei der Prüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest reagierte schließlich positiv auf Kokain, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie dem Verstoß gegen das Handyverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

