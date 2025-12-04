Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ratzeburg (ots)

04.12.2025 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 04.12.2025 - Schmilau

Am Donnerstagmorgen (04.12.25) ereignete sich auf der Möllner Straße (L 202) zwischen Schmilau und Mölln ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Der 44-jährige Schweriner kam mit seinem Seat Ibiza aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer und alleinige Insasse wurde dabei schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.

Da das Unfallfahrzeug nach dem Aufprall inmitten der Straße zum Erliegen kam und in der Folge des Unfalls Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr um eine entsprechende Beseitigung und Fahrbahnreinigung.

Die Möllner Straße wurde für die Dauer des Einsatzes von 07:35 Uhr bis ca. 08:10 Uhr gesperrt.

