PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ratzeburg (ots)

04.12.2025 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 04.12.2025 - Schmilau

Am Donnerstagmorgen (04.12.25) ereignete sich auf der Möllner Straße (L 202) zwischen Schmilau und Mölln ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Der 44-jährige Schweriner kam mit seinem Seat Ibiza aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer und alleinige Insasse wurde dabei schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.

Da das Unfallfahrzeug nach dem Aufprall inmitten der Straße zum Erliegen kam und in der Folge des Unfalls Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr um eine entsprechende Beseitigung und Fahrbahnreinigung.

Die Möllner Straße wurde für die Dauer des Einsatzes von 07:35 Uhr bis ca. 08:10 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 13:43

    POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Ahrensburg

    Ratzeburg (ots) - Dienstag soll es in Ahrensburg gleich in drei Fällen zu Einbrüchen gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten jeweils unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen. Am 02.12.2025 sollen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 08:30 und 19:15 Uhr genutzt haben und gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Burgweg eingedrungen sein. Sie sollen das Haus durchwühlt und Wertgegenstände entwendet ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:40

    POL-RZ: Vorbildlich gehandelt / Schüler leisten Busfahrer Erste Hilfe

    Ratzeburg (ots) - Mittwochmorgen leistete eine Gruppe Schüler einem Busfahrer, der sich in einer medizinischen Notlage befand, Erste Hilfe. Am 03.12.2025 gegen 07:30 Uhr wartete eine Gruppe Schulkinder in der Straße Am Brink in Dassendorf wie gewohnt auf den Schulbus nach Geesthacht. Doch schnell wurde klar, dass es kein gewöhnlicher Morgen bleiben sollte: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren