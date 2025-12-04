PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung in Ahrensburg
Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

04.12.2025 | Kreis Stormarn | 02.12.2025 - Ahrensburg

Dienstagnachmittag soll es in Ahrensburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte.

Am 02.12.2025 gegen 15:10 Uhr soll ein Zeuge beobachtet haben, wie sich Personen im Nahbereich eines hochwertigen PKW verdächtig verhalten haben sollen. Als die Personen bemerkt hätten, dass sie beobachtet werden, seien sie zunächst zu Fuß und anschließend in einem schwarzen VW Passat mit polnischen Kennzeichen geflüchtet. Der Zeuge alarmierte die Polizei und soll zu einer bislang unbekannten Frau ins Auto gestiegen sein, welche er aufgefordert hätte, dem Passat zu folgen. Die beiden sollen nun dem flüchtigen Fahrzeug über die Straßen Woldenhorn, Bahntrasse, Manhagener Allee, Stormarnstraße, Klaus-Groth-Straße, Wulfsdorfer Weg bis in die Hamburger Straße gefolgt sein. Hier stoppten Einsatzkräfte der Polizei den Wagen und unterzogen die drei Insassen einer Kontrolle. Bei dem Fahrer des VW soll es sich um einen 26-jährigen georgischen Staatsbürger gehandelt haben.

Während der Verfolgung soll der Tatverdächtige mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein, eine rote Ampel missachtet haben und sich insbesondere im Einmündungsbereich Woldenhorn/Bahntrasse auf der Gegenfahrbahn befunden haben. Dadurch hätten laut Zeugenaussage mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß gerade noch rechtzeitig zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und beschlagnahmte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Mannes.

Gesucht werden nun Zeugen für den Vorfall sowie mögliche Geschädigte, welche ein derartiges Bremsmanöver durchführen mussten, um einen Aufprall zu vermeiden. Auch die Frau, zu welcher der Zeuge ins Auto stieg, um dem flüchtigen PKW zu folgen, ist derzeit noch unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 13:43

    POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Ahrensburg

    Ratzeburg (ots) - Dienstag soll es in Ahrensburg gleich in drei Fällen zu Einbrüchen gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten jeweils unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen. Am 02.12.2025 sollen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 08:30 und 19:15 Uhr genutzt haben und gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Burgweg eingedrungen sein. Sie sollen das Haus durchwühlt und Wertgegenstände entwendet ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:40

    POL-RZ: Vorbildlich gehandelt / Schüler leisten Busfahrer Erste Hilfe

    Ratzeburg (ots) - Mittwochmorgen leistete eine Gruppe Schüler einem Busfahrer, der sich in einer medizinischen Notlage befand, Erste Hilfe. Am 03.12.2025 gegen 07:30 Uhr wartete eine Gruppe Schulkinder in der Straße Am Brink in Dassendorf wie gewohnt auf den Schulbus nach Geesthacht. Doch schnell wurde klar, dass es kein gewöhnlicher Morgen bleiben sollte: ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:43

    POL-RZ: Parkrempler flüchtet unerlaubt vom Unfallort - Zeugen gesucht!

    Ratzeburg (ots) - 03.Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 28.11.20215 - Reinbek Am Freitagmittag (28.11.2025) ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 10:55 Uhr auf dem Waldparkplatz gegenüber des Reinbeker Krankenhauses in der Hamburger Straße ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer eines dunkelgrauen Audi sei beim Ausparken mit seinem Fahrzeugheck gegen die Front eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren