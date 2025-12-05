PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autobahnsperrung missachtet und Kontrolle entzogen: Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

05.12.2025 | Kreis Stormarn | 04.12.2025 - Travenbrück / BAB 21

Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) musste die Bundesautobahn A 21 in Richtung Kiel zwischen den Anschlussstellen "Bad Oldesloe Nord" und "Leezen" aufgrund eines Pannenfahrzeugs im Baustellenbereich voll gesperrt werden.

Der Fahrer des liegengebliebenen Peugeot Boxer meldete sich gegen 17:00 Uhr selbständig bei der Polizei, welche die Einsatzstelle auf der Autobahn umgehend absicherte. Dies war aufgrund der einspurigen Streckenführung im Baustellenbereich jedoch nur mit einer Vollsperrung möglich.

Um 17:35 Uhr kam es im Bereich der Einsatzstelle zu einer gefährlichen Situation: Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ignorierte die Vollsperrung und befuhr den abgesperrten Baustellenbereich. Dabei missachtete er die Anhaltezeichen der Polizei und wich den Einsatzkräften aus. Anschließend flüchtete er weiter in Richtung Kiel.

Als die Beamten gegen 17:40 Uhr die Sperrung wieder aufheben wollten, bot sich ihnen ein besonderes Bild: Ungeduldige Verkehrsteilnehmer hatten offensichtlich eigenmächtig Baustellenbegrenzungen beiseite geschoben, um die Autobahn über die gesperrte Abfahrt "Bad Oldesloe Nord" zu verlassen. Diesbezüglich leiteten die Polizisten gegen sämtliche Fahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Hinweise und Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer des Motorrades nehmen die Beamten des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 1706-0 oder per Email an badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

