Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Präventionseinsatz in Sachen Wohnungseinbruchschutz - Einladung an Medienvertreter

Ratzeburg (ots)

05.12.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am kommenden Montag, 08.12.2025, zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr führt die Polizeidirektion Ratzeburg im Bereich Reinbek einen Präventionseinsatz durch und lädt dazu interessierte Medienvertreter herzlich ein.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen leider die Einbruchzahlen an. Die Dunkelheit und unzureichend gesicherte Wohnobjekte verleiten potentielle Einbrecher dazu, einzusteigen.

Um den Bürgern das Thema Einbruchschutz wieder in Erinnerung zu rufen und sie dementsprechend zu sensibilisieren, führen Einsatzkräfte des Polizeireviers Reinbek gemeinsam mit Beamten der Präventionsstelle der PD Ratzeburg eine Aktion im Rahmen des Wohnungseinbruchdiebstahls durch.

Medienvertreter haben die Möglichkeit, diese Präventionsaktion zu begleiten. Vor Ort besteht die Möglichkeit für O-Töne. Um vorherige Anmeldung unter Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de bis 08.12.2025, 12:00 Uhr, wird gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell