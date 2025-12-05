PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Präventionseinsatz in Sachen Wohnungseinbruchschutz - Einladung an Medienvertreter

Ratzeburg (ots)

05.12.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am kommenden Montag, 08.12.2025, zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr führt die Polizeidirektion Ratzeburg im Bereich Reinbek einen Präventionseinsatz durch und lädt dazu interessierte Medienvertreter herzlich ein.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen leider die Einbruchzahlen an. Die Dunkelheit und unzureichend gesicherte Wohnobjekte verleiten potentielle Einbrecher dazu, einzusteigen.

Um den Bürgern das Thema Einbruchschutz wieder in Erinnerung zu rufen und sie dementsprechend zu sensibilisieren, führen Einsatzkräfte des Polizeireviers Reinbek gemeinsam mit Beamten der Präventionsstelle der PD Ratzeburg eine Aktion im Rahmen des Wohnungseinbruchdiebstahls durch.

Medienvertreter haben die Möglichkeit, diese Präventionsaktion zu begleiten. Vor Ort besteht die Möglichkeit für O-Töne. Um vorherige Anmeldung unter Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de bis 08.12.2025, 12:00 Uhr, wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:08

    POL-RZ: Autobahnsperrung missachtet und Kontrolle entzogen: Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 05.12.2025 | Kreis Stormarn | 04.12.2025 - Travenbrück / BAB 21 Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) musste die Bundesautobahn A 21 in Richtung Kiel zwischen den Anschlussstellen "Bad Oldesloe Nord" und "Leezen" aufgrund eines Pannenfahrzeugs im Baustellenbereich voll gesperrt werden. Der Fahrer des liegengebliebenen Peugeot Boxer meldete sich gegen ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:25

    POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Ratzeburg (ots) - 04.12.2025 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 04.12.2025 - Schmilau Am Donnerstagmorgen (04.12.25) ereignete sich auf der Möllner Straße (L 202) zwischen Schmilau und Mölln ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 44-jährige Schweriner kam mit seinem Seat Ibiza aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren