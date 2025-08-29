PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Autowerkstatt ++ Rosengarten/A261 - PKW ausgebrannt

Stelle/Ashausen (ots)

Einbruch in Autowerkstatt

Heute, 29.8.2025, gegen 1:00 Uhr, sind Diebe in das Gebäude einer Autowerkstatt an der Scharmbecker Straße eingebrochen. Die Täter hatten dazu eine rückwärtige Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend die Büroräume durchsucht. Mit einem PKW, den die Täter in der Werkstatt vorgefunden hatten, fuhren sie vom Gelände. Den Wagen mussten sie allerdings nach rund 50 m in der Straße Zur Wassermühle zurücklassen, da er nicht mehr fuhr.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den beiden Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Rosengarten/A261 - PKW ausgebrannt

Auf der A261, in Fahrtrichtung Hamburg, ist gestern, 28.8.2025, ein PKW ausgebrannt. Eine 47-jährige Frau war mit ihrem VW unterwegs, als sie während der Fahrt Rauch im Motorraum bemerkte. Die Frau konnte ihr Fahrzeug noch kurz vor der Anschlussstelle Tötensen am Fahrbahnrand abstellen und unverletzt verlassen. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brannte der Wagen vollständig aus. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg kurzfristig voll gesperrt werden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 12:01

    POL-WL: Transporter aufgebrochen ++ Tostedt - In Schlangenlinien gefahren

    Buchholz (ots) - Transporter aufgebrochen Im Sperberweg und im Drosselweg haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 27.8.2025, zwei Kleintransporter aufgebrochen und daraus vermutlich Werkzeuge und Elektronikartikel entwendet. In beiden Fällen schlugen die Täter die Heckscheibe ein und öffneten so die Fahrzeuge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:35

    POL-WL: Randaliert und Streifenwagen beschädigt

    Buchholz (ots) - Randaliert und Streifenwagen beschädigt Ein 30-jähriger Mann ist heute Nacht, 27.8.2025, in Gewahrsam genommen worden. Gegen 0:35 Uhr hatte er zunächst in der Bremer Straße ein Straßenschild auf die Fahrbahn geworfen und Anwohner beschimpft. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen und das Schild beiseite räumten, hatte sich der Mann zunächst wieder beruhigt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren