Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Schrebergärten

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 04.06.25 auf den 05.06.25 kam es in Neuwied im Bereich 'Aufm Anneberg' zwischen den Stadtteilen Segendorf und Rodenbach in den dortigen Schrebergärtenanlagen zu einer Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden drei Gartenanlagen angegangen, Werkzeuge und Fahrzeugteile entwendet und vor Ort befindliche Überwachungskameras beschädigt. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Neuwied bittet daher Zeugen, die in der besagten Nacht oder den Tagen davor auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion in Neuwied zu melden.

