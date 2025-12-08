Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alarmanlage verschreckte Einbrecher - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

08.12.2025 | Kreis Stormarn | 05.12.2025 - Großhansdorf

Freitagabend (05.12.2025), zwischen 18.10 Uhr und 19.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am See in Großhansdorf einzudringen.

Während sich die Einbrecher an der Terrassentür gewaltsam zu schaffen machten, lösten sie dabei die akustische Alarmanlage aus. Dies hielt die Täter offenbar von ihrem weiteren Vorhaben ab. Sie flüchteten unerkannt, ohne das Gebäude betreten zu haben.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bereich des Tatortes bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensbrug.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

