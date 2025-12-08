Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Möglicher Steinewerfer auf der Autobahn beschädigt Pkw

Ratzeburg (ots)

08.12.2025 | Kreis Stormarn | 07.12.2025 - BAB 1 bei Braak

Gestern Abend (07.12.2025) gegen 18.50 Uhr fuhr der Geschädigte mit einem Dacia auf der BAB 1 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Als er unter einer Brücke durch fuhr, welche über die Autobahn führt, einen lauten Knall vernahm und Beschädigungen an der Frontscheibe feststellte. Der 33-jährige Kieler und seine 39-jährige Beifahrerin blieben dabei glücklicherweise unverletzt.

Auf Grund des Schadens sowie der Aussagen der Geschädigten wird derzeit von einem Steinewerfer auf der Brücke, bei Braak, ausgegangen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen, welche Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/17060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell