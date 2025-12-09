Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation des Amtsgerichtes Ahrensburg und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.12.2025 | Kreis Stormarn | Oktober - November 2025 - Ahrensburg

Ermittlungserfolg für die Ahrensburger Kriminalpolizei, denn sie konnten gestern einen Mann in Hamburg festnehmen lassen, dem mehrere Diebstähle zur Last gelegt werden.

Seit Oktober 2025 kam es im Bereich des Ahrensburger Bahnhofes zu einer Vielzahl von Fahrraddiebstählen. Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen durch die Beamten geriet ein 25-jähriger Mann aus Reinfeld in Tatverdacht, für sechs Fahrraddiebstähle verantwortlich sein zu können.

Im weiteren Verlauf konnte gegen diesen tatverdächtigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit ein Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Lübeck erwirkt werden. Der Polizei gelang es nun gestern Abend den Tatverdächtigen in Hamburg festzunehmen.

Er befand sich zunächst im polizeilichen Gewahrsam und wurde heute Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ahrensburg vorgeführt. Im Anschluss erfolgte die Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt.

