PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation des Amtsgerichtes Ahrensburg und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.12.2025 | Kreis Stormarn | Oktober - November 2025 - Ahrensburg

Ermittlungserfolg für die Ahrensburger Kriminalpolizei, denn sie konnten gestern einen Mann in Hamburg festnehmen lassen, dem mehrere Diebstähle zur Last gelegt werden.

Seit Oktober 2025 kam es im Bereich des Ahrensburger Bahnhofes zu einer Vielzahl von Fahrraddiebstählen. Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen durch die Beamten geriet ein 25-jähriger Mann aus Reinfeld in Tatverdacht, für sechs Fahrraddiebstähle verantwortlich sein zu können.

Im weiteren Verlauf konnte gegen diesen tatverdächtigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit ein Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Lübeck erwirkt werden. Der Polizei gelang es nun gestern Abend den Tatverdächtigen in Hamburg festzunehmen.

Er befand sich zunächst im polizeilichen Gewahrsam und wurde heute Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ahrensburg vorgeführt. Im Anschluss erfolgte die Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt.

Michael Burmeister, Pressesprecher des Amtsgerichtes Ahrensburg

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 12:23

    POL-RZ: Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus

    Ratzeburg (ots) - 09.12.2025 | Kreis Stormarn | 04.12.2025 - Ahrensburg Am vergangenen Donnerstag (04.12.2025) kam es zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus im Elsterstieg in Ahrensburg. Bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangten über eine offenstehende Terrassentür in das Haus, obwohl die Bewohner anwesend waren. Nach ersten ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:54

    POL-RZ: Zwei Einbrüche in Reinbek beschäftigt die Kriminalpolizei - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 09.12.2025 | Kreis Stormarn | 07.-08.12.2025 - Reinbek Eine böse Überraschung erlebte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, im Weißenseer Weg in Reinbek, am gestrigen Abend (08.12.2025). Als die Geschädigte gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, stieß sie auf ungebetene Gäste in ihrer Erdgeschosswohnung. Es waren Einbrecher, die zuvor über die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:41

    POL-RZ: Unfallbeteiligte abgehauen - Wer fuhr den Unfallwagen?

    Ratzeburg (ots) - 08.12.2025 | Kreis Stormarn | 08.12.2025 - Großhansdorf Heute Morgen, gegen 00.25 Uhr, ereignete sich im Waldreiterweg in Großhansdorf ein Verkehrsunfall. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt. Wer das Unfallfahrzeug fuhr und wie viele Personen genau im Pkw zur Unfallzeit saßen, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein noch unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren