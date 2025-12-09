Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

09.12.2025 | Kreis Stormarn | 04.12.2025 - Ahrensburg

Am vergangenen Donnerstag (04.12.2025) kam es zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus im Elsterstieg in Ahrensburg. Bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangten über eine offenstehende Terrassentür in das Haus, obwohl die Bewohner anwesend waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Diebe entkamen unerkannt.

Wer verdächtige Beobachtungen oder sonstige sachdienliche Hinweise zur beschriebenen Tat geben kann, melde sich bei den Beamten der Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de

Hinweise ihrer Polizei:

Bei dieser besonderen Form des Diebstahls nutzen die Täter gezielt offenstehende oder unverschlossene Türen, geöffnete Fenster oder unbeobachtete Nebeneingänge, um sich unbemerkt Zutritt zu Wohnräumen zu verschaffen. Die Taten erfolgen meist am Tage und verlaufen oft ohne erkennbare Spuren, was die Entdeckung, Zuordnung und nachträgliche Aufklärung erschwert. Häufig wird das Fehlen von Bargeld, Schmuck oder technischen Geräten erst Stunden oder Tage später bemerkt.

Mit nachfolgenden Hinweisen möchten wir zu einem sicherheitsbewussten Verhalten raten: > Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! > Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! > Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! > Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit! > Wichtig: Aufmerksame Nachbarn

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell