PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

09.12.2025 | Kreis Stormarn | 04.12.2025 - Ahrensburg

Am vergangenen Donnerstag (04.12.2025) kam es zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus im Elsterstieg in Ahrensburg. Bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangten über eine offenstehende Terrassentür in das Haus, obwohl die Bewohner anwesend waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Diebe entkamen unerkannt.

Wer verdächtige Beobachtungen oder sonstige sachdienliche Hinweise zur beschriebenen Tat geben kann, melde sich bei den Beamten der Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de

Hinweise ihrer Polizei:

Bei dieser besonderen Form des Diebstahls nutzen die Täter gezielt offenstehende oder unverschlossene Türen, geöffnete Fenster oder unbeobachtete Nebeneingänge, um sich unbemerkt Zutritt zu Wohnräumen zu verschaffen. Die Taten erfolgen meist am Tage und verlaufen oft ohne erkennbare Spuren, was die Entdeckung, Zuordnung und nachträgliche Aufklärung erschwert. Häufig wird das Fehlen von Bargeld, Schmuck oder technischen Geräten erst Stunden oder Tage später bemerkt.

Mit nachfolgenden Hinweisen möchten wir zu einem sicherheitsbewussten Verhalten raten: > Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! > Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! > Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! > Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit! > Wichtig: Aufmerksame Nachbarn

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:54

    POL-RZ: Zwei Einbrüche in Reinbek beschäftigt die Kriminalpolizei - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 09.12.2025 | Kreis Stormarn | 07.-08.12.2025 - Reinbek Eine böse Überraschung erlebte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, im Weißenseer Weg in Reinbek, am gestrigen Abend (08.12.2025). Als die Geschädigte gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, stieß sie auf ungebetene Gäste in ihrer Erdgeschosswohnung. Es waren Einbrecher, die zuvor über die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:41

    POL-RZ: Unfallbeteiligte abgehauen - Wer fuhr den Unfallwagen?

    Ratzeburg (ots) - 08.12.2025 | Kreis Stormarn | 08.12.2025 - Großhansdorf Heute Morgen, gegen 00.25 Uhr, ereignete sich im Waldreiterweg in Großhansdorf ein Verkehrsunfall. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt. Wer das Unfallfahrzeug fuhr und wie viele Personen genau im Pkw zur Unfallzeit saßen, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein noch unbekannter ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:16

    POL-RZ: Möglicher Steinewerfer auf der Autobahn beschädigt Pkw

    Ratzeburg (ots) - 08.12.2025 | Kreis Stormarn | 07.12.2025 - BAB 1 bei Braak Gestern Abend (07.12.2025) gegen 18.50 Uhr fuhr der Geschädigte mit einem Dacia auf der BAB 1 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Als er unter einer Brücke durch fuhr, welche über die Autobahn führt, einen lauten Knall vernahm und Beschädigungen an der Frontscheibe feststellte. Der 33-jährige Kieler und seine 39-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren