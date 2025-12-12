Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß mit Linienbus - Zwei Personen verletzt

Ratzeburg (ots)

12.Dezember 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 11.12.2025 - Lauenburg/Elbe

Am Donnerstagabend (11.12.2025) sei an der Kreuzung "Hafenstraße" / "Bahnhof" in Lauenburg ein Personenkraftwagen mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Der 68-jährige deutsche Reinfelder befuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem Ford Focus die Hafenstraße in Richtung Lauenburg, als er in Höhe der Einmündung "Bahnhof" das Heck eines Linienbusses übersah, welches aus der Straße "Bahnhof" noch auf die Hafenstraße ragte.

Der Omnibus sei kurz zuvor von der Hafenstraße in die Straße "Bahnhof" eingebogen, konnte jedoch aufgrund eines anderen, vor ihm befindlichen Busses in einer Haltebucht, nicht vollständig in die Straße einbiegen.

Das Auto sei schließlich mit dem Heck des Busses kollidiert, wobei sich der Fahrer sowie seine 67-jährige Beifahrerin leicht verletzten.

An dem Personenkraftwagen entstand ein Totalschaden. Der Bus, in dem sich zum Zeitpunkt des Unfalles lediglich der Busfahrer und keine Fahrgäste befanden, wurde im hinteren Bereich beschädigt. Der Busfahrer blieb unverletzt.

