POL-FR: Freiburg-Wiehre: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Freiburg (ots) - Durch einen Zeugen konnte am Dienstag, 08.07.2025 gegen 13.30 Uhr beobachtet werden, wie ein augenscheinlich roter VW Sharan beim Vorbeifahren den linken Seitenspiegel, eines am Straßenrand geparkten Mercedes Citan, bei der Baustelle in der Himmelreichstraße beschädigt hat. Der Sharan sei dann weitergefahren. Am geparkten Firmenfahrzeug entstand ...

