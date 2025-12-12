Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Reinbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12.12.2025 | Kreis Stormarn | 11.12.2025 - Reinbek

Am 11.12.2025 sei es in Reinbek, zwischen 05:00 Uhr und 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in der Kieler Straße gekommen. Im gleichen Zeitraum kam es zudem am frühen Abend zu einem versuchten Einbruch in der Straße "Mühlenredder".

In der Kieler Straße sei es den Tätern gelungen, durch gewaltsames Öffnen eines Balkonfensters die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses zu betreten und die Wohnung nach möglicher Beute zu durchsuchen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Als ferner ein Täter gegen 17:20 Uhr gerade versucht habe, sich über den Balkon einer Wohnung im Hochparterre im Mühlenredder gewaltsam Zutritt zu verschaffen, sei er von der Bewohnerin gestört worden und unerkannt in Richtung "Glinder Weg" geflüchtet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen für die Taten. Wer hat in dem genannten Zeitfenster Verdächtiges im Mühlenredder, der Kieler Straße oder den umliegenden Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040 / 7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

