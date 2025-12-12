PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Reinbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12.12.2025 | Kreis Stormarn | 11.12.2025 - Reinbek

Am 11.12.2025 sei es in Reinbek, zwischen 05:00 Uhr und 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in der Kieler Straße gekommen. Im gleichen Zeitraum kam es zudem am frühen Abend zu einem versuchten Einbruch in der Straße "Mühlenredder".

In der Kieler Straße sei es den Tätern gelungen, durch gewaltsames Öffnen eines Balkonfensters die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses zu betreten und die Wohnung nach möglicher Beute zu durchsuchen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Als ferner ein Täter gegen 17:20 Uhr gerade versucht habe, sich über den Balkon einer Wohnung im Hochparterre im Mühlenredder gewaltsam Zutritt zu verschaffen, sei er von der Bewohnerin gestört worden und unerkannt in Richtung "Glinder Weg" geflüchtet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen für die Taten. Wer hat in dem genannten Zeitfenster Verdächtiges im Mühlenredder, der Kieler Straße oder den umliegenden Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040 / 7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:21

    POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtet vom Unfallort

    Ratzeburg (ots) - 10.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.12.2025 - Lankau Am Mittwochmorgen (10.12.2025), gegen 05:00 Uhr, meldete ein Passant der Polizei einen verunfallten Skoda Fabia, welcher augenscheinlich gegen einen Baum in der Hauptstraße gefahren war. In der Nähe des völlig zerstörten Wagens war weit und breit keine Person zugegen. An der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:06

    POL-RZ: Einbruch in ein Feuerwehrhaus

    Ratzeburg (ots) - 10.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.-05.12.2025 - Siebeneichen Fassungslos sind die ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehr Siebeneichen, denn sie wurden Opfer von dreisten Dieben. Im Zeitraum vom 03.12.2025, 19.00 Uhr bis zum 05.12.2025, 14.00 Uhr drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus ein. Sie durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren