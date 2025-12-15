Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auto fährt gegen Trittauer Weihnachtsbaum

Fahrer flüchtig

Ratzeburg (ots)

Samstagmorgen ereignete sich in Trittau ein Verkehrsunfall, bei welchem unter anderem ein Weihnachtsbaum beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Am 13.12.2025 gegen 05:40 Uhr soll der Fahrer eines Renault die Kirchenstraße in Trittau in Richtung des Kreisverkehrs Poststraße befahren haben. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der unbekannte Mann die Kontrolle über den PKW verloren, eine Verkehrsinsel überfahren und zwei Verkehrsschilder beschädigt. Dann sei er auf den Kreisverkehr gefahren und mit dem dort aufgestellten mehrere Meter hohen Weihnachtsbaum kollidiert. Anschließend habe der Mann das Fahrzeug verlassen und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Neben dem Renault wurde auch der Weihnachtsbaum samt Lichterkette beschädigt. Da er umzukippen drohte, kam auch die Feuerwehr zum Einsatz und legte den Baum vorsorglich vorübergehend auf die Seite.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell