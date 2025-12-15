Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Raub in einem Mehrfamilienhaus - Hinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Samstagvormittag (13.12.2025) soll es gegen 09.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Stormarnstraße in Ahrensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten ein 23-jähriger Mieter und sein 20-jähriger Besucher gegen 09.00 Uhr die Wohnung in der Stormarnstraße verlassen. Beim Öffnen der Wohnungstür seien beide unvermittelt von zwei ihnen unbekannten männlichen Tätern attackiert worden. Anschließend seien die Angreifer mit zwei Taschen unbekannten Inhalts aus dem Haus in Richtung Ahrensburger Bahnhof geflüchtet. Während der 20-Jährige verletzt in der Wohnung liegen blieb, schleppte sich der 23-jährige verletzt ins Treppenhaus bis zum Erdgeschoss und wurde dort von Anwohnern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Die Flüchtigen wurden wie folgt beschrieben: Beiden waren ca. 180 cm groß und von kräftiger, muskulöser Statur. Sie waren dunkelhäutig und trugen während der Tatausführung dunkle, schwarze Kleidung.

Die genauen Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas gesehen haben oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell