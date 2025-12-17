Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer kann Hinweise zur Fahrweise eines Rettungs- bzw. Krankentransporters geben?

Ratzeburg (ots)

17.12.2025 | Kreis Stormarn | 15.12.2025 - Ammersbek

Bereits am Montagmittag (15.12.2025), gegen 12.50 Uhr, soll es im Bereich der Hamburger Straße in Ammersbek/Lottbek zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr - unter Beteiligung eines Rettungs- bzw. Krankentransporters - gekommen sein. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Ammersbek suchen nun nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Roller-Fahrer die Hamburger Straße in Ammersbek in Fahrtrichtung Bargteheide. Kurz vor dem Verlassen einer 30-Zone, im Bereich der dortigen Schule, habe der hinter dem Zweiradfahrer befindliche Rettungs- bzw. Krankentransporter zum Überholen angesetzt. Da der Hamburger Rollerfahrer seinerseits die Fahrgeschwindigkeit wieder ortsüblich angepasste habe, hätte der Fahrer des Rettungs- bzw. Krankentransporters den Überholvorgang abgebrochen. Im Bereich der Linksabbiegerspur zum Wohngebiet Brennerkoppel sei der 65-Jährige dann vom Rettungs- bzw. Krankentransporter überholt worden. Unmittelbar danach hätte er dann aber abrupt gebremst, so dass der Zweiradfahrer nach links hätte ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Rettungs- bzw. Krankentransporter soll anschließend den Rollerfahrer nach links in Richtung Kantstein gedrängt haben, so dass er diesen auch touchiert haben soll. Der Hamburger habe sich nun der verengten Situation entzogen und sei weiter in Fahrtrichtung Bargteheide gefahren. Doch auch auf diesem Wege soll es eine weitere Gefahrensituation gegeben haben: In einer Rechtskurve auf Höhe eines ortsansässigen Fahrzeughändlers sei der Rollerfahrer erneut vom Rettungs- bzw. Krankentransporter überholt und diesmal nach rechts zum Stillstand am Kantstein gedrängt worden. Es sollen dann beleidigende Worte seitens der Rettungs- bzw. Krankentransportbesatzung gefallen sein.

Die Beamten der Polizeistation Ammersbek suchen nun Zeugen. Wer kann zur Fahrweise des Rettungs- bzw. Krankentransporters Angaben machen? Gibt es weitere Geschädigte, die dem Transporter, gerade im Linksabbiegerbereich zum Wohngebiet ausweichen oder abbremsen mussten? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 040/356226470 oder per Email unter Ammersbek.Pst@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell