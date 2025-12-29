Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit Pedelec

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich am Sonntag, 28. Dezember, gegen 11.30 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Soester Straße leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr den östlichen Radweg der Soester Straße in nördliche Richtung, als sie aufgrund der Witterungsverhältnisse stürzte.

Ein Rettungswagen brachte die Hammerin zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell