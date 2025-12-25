Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Brände, Raub

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Auf glatter Fahrbahn verunfallt

Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach derzeitigem Stand die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen zwischen Erpfingen und Trochtelfingen ereignet hat. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger den Gemeindeverbindungsweg in seiner Mercedes C-Klasse in Richtung Trochtelfingen. Hierbei geriet der Mercedes ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Suzuki Vitara eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenprall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 17.000 Euro.

Münsingen (RT): Überschlagener Pkw

Am Mittwochnachmittag gegen 14.55 Uhr ist ein 25-Jähriger auf der L240 zwischen Magolsheim und Ingstetten auf glatter Fahrbahn verunfallt. Während der Fahrt in Richtung Ingstetten kam der Fahrer in seinem Peugeot Boxer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge und kam zum Liegen. Alle Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ob es zu Personenschäden kam, ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Erstmeldung befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Anflug. Die Feuerwehr war ebenfalls mit am Einsatzort. Der Peugeot Boxer war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugreifen konnten Mängel festgestellt werden, die nach derzeitigem Stand unfallursächlich waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Eningen unter Achalm (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und mit Brückenpfeiler kollidiert

Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich an Heiligabend bei Eningen unter Achalm ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 80-jährige Lenkerin eines VW Tiguan die B312 von Pfullingen kommend in Richtung Reutlingen. Kurz vor dem Einfädelungsstreifen der L380 kam sie mit ihrem Pkw, im Verlauf einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw zunächst vier Leitpfosten beschädigte und die Fahrbahn der Überleitung aus Eningen unter Achalm kommend überquerte, kollidierte der VW letztlich mit einem Brückenpfeiler einer Fußgänger- und Fahrradbrücke. Die 80-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Unfallursächlich dürfte nach derzeitigem Sachstand ein medizinisches Problem bei der Fahrzeuglenkerin gewesen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Rettungsarbeiten an der Unfallstelle. Am nicht mehr fahrbereiten VW Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Weihnachtsbaum in Brand geraten

Am Mittwoch ist es in der Verdistraße zum Brand eines Weihnachtsbaums gekommen. Gegen 17.45 Uhr fing der mit echten Kerzen bestückte Baum Feuer. Durch einen Bewohner konnte der Brand mittels eines Feuerlöschers selbstständig gelöscht werden, sodass die Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Über den Schaden am Inventar kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Adventskranz abgebrannt

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.00 Uhr, ist im Barbaraweg ein kurzfristig unbeobachteter Adventskranz in Brand geraten. Der Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Die Wohnungsinhaberin musste aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Außer am Adventskranz ist nach bisherigem Kenntnisstand kein Sachschaden entstanden.

Kirchheim unter Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Heiligen Abend, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.15 Uhr, sind bislang Unbekannte durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Weihenweg eingebrochen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer nach Stehlbarem durchsucht. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Leinfelden-Echterdingen Musberg (ES): Einbruch

Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Claudiusstraße eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr gelangte der Täter über den Garten auf das Grundstück. Hier verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Haus, um im Innern mehrere Zimmer nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wendlingen am Neckar (ES): Raub

Am Mittwochabend ist es in der Unterboihinger Straße zu einem Raubdelikt gekommen. Gegen 23.00 Uhr hielt sich das 17-jährige Opfer und ein Begleiter in einem 24-Stunden Selbstbedienungsladen auf, als zwei bislang unbekannte männliche Personen ebenfalls den Laden betraten und versuchten, den 17-Jährigen und seinen Begleiter verbal zu provozieren. Sie verließen daraufhin die Örtlichkeit, wobei die Tatverdächtigen ihnen folgten und unter der Anwendung von Gewalt dem 17-Jährigen einen Tabakbeutel und Zigarettenpapier entwendeten. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt und seine Brille im Wert von circa 800 Euro wurde beschädigt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Die Täter konnten in der Folge unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Kriminalpolizeidirektion Esslingen durchgeführt.

Ammerbuch (TÜ): In fünf Wohngebäude eingebrochen

Zu vier vollendeten Einbruchsdelikten und einem versuchten Einbruch ist es im Zeitraum zwischen Heiligabend, 16.00 Uhr, und dem ersten Weihnachtsfeiertag, 00.15 Uhr, in Ammerbuch gekommen. Im Ortsteil Poltringen wurde in zwei Wohngebäude in der Haldenstraße sowie in der Bergstraße eingebrochen. Im Ortsteil Pfäffingen ist die Täterschaft in zwei Gebäude in der Schwabstraße und im Wiesweg eingestiegen. Bei allen Objekten gelangten die Täter durch das Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentüren in das Gebäudeinnere. Entwendet wurden jeweils Bargeld und Wertgegenstände, wobei der genaue Wert des Diebesguts derzeit noch nicht beziffert werden kann. Bei einem Einbruchsversuch ist es im selben Tatzeitraum an einem Wohngebäude in der Straße Im Sulztal in Pfäffingen geblieben. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte, ein Fenster an dem Wohnhaus aufzuhebeln, was offensichtlich misslang. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten an allen Tatorten Spuren. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr, sind bislang Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Spielbergstraße eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde und ein Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in Ammerbuch besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen. Die Spurensicherung erfolgte durch Kriminaltechniker. Am Tatobjekt konnten an mehreren Fenstern Hebelspuren festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

