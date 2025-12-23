POL-RT: Verkehrsunfall; Einbruch; Kupferdiebstahl; Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Polizeipräsidium Reutlingen

Ostfildern (ES): Pedelec-Lenker schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen hat ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 36-Jährige war gegen 1.15 Uhr alleine mit seinem Pedelec auf einem Feldweg von Nellingen in Richtung Scharnhausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er hierbei ins Schleudern und stürzte. Ein Passant fand den Schwerverletzten glücklicherweise kurz darauf und setzte die Rettungskette in Gang. Der Rettungsdienst transportierte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Polizeibeamte stellten bei dem Mann allerdings eine deutliche Alkoholeinwirkung fest, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Durch die Verkehrspolizei Esslingen wurden die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Köngen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Teckstraße ist am Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen elf Uhr und 13.20 Uhr schlug der Kriminelle ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchte der Täter anschließend nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Kupferdiebe unterwegs

Kupferdiebe sind in der Zeit von Freitag bis Dienstag auf dem Gelände eines Klärwerkes an der K 6911 zugange gewesen. Zunächst trennten die Kriminellen einen Zaun auf, bevor sie die Kupferblech-Verwahrung an einem Gebäude abmontierten und stahlen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (gj)

Tübingen (TÜ): Geparkte Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 32-Jährigen, der am Dienstagmorgen im französischen Viertel, insbesondere im Bereich der Allee des Chasseurs in einem mutmaßlich verwirrten Zustand an mindestens zehn Autos die Kennzeichen abgerissen und die Außenspiegel beschädigt haben soll. Gegen sieben Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem der Mann mit einem Kennzeichen in der Hand im Bereich der Tankstelle in der Reutlinger Straße einen Passanten angesprochen und um die Verständigung der Polizei gebeten hatte. Zuvor soll er wohl im stockenden Verkehr auf der Fahrbahn der Bundesstraße gesessen haben. Wenig später ging ein weiterer Anruf einer Zeugin ein, die im Bereich der Allee des Chasseurs einen ganzen Stapel mit Kennzeichen aufgefunden hatte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den kooperativen 32-Jährigen, der unumwunden einräumte, zuvor die Fahrzeuge aus einem wirren und nicht nachvollziehbaren Grund beschädigt zu haben. Das Kennzeichen, das er dabei hatte, händigte er den Beamten aus. Nachdem er auch die weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ohne Auffälligkeiten über sich ergehen ließ und sich keine Anhaltspunkte für weitergehende Maßnahmen ergaben, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Fahrzeugbesitzer, die ihren Wagen im genannten Bereich geparkt hatten und noch keine polizeiliche Nachricht an ihren beschädigten Fahrzeugen vorgefunden haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (cw)

