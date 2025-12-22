Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weihnachtsmarkthäuschen aufgebrochen; Verkehrsunfall; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Markthäuschen aufgebrochen

Auf dem Weihnachtsmarkt hat von Sonntag auf Montag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und neun Uhr brach der Unbekannte ein Markthäuschen in der Metzgerstraße auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Gewendet und Unfall verursacht

Eine Pkw-Lenkerin hat am Sonntagabend bei einem Wendemanöver auf der Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Die 22-Jährige fuhr gegen 22.15 Uhr mit einem Renault Clio von einem Tankstellengelände in die Reutlinger Straße ein und wendete anschließend verbotswidrig am Ende einer Verkehrsinsel. Ein hinter der Frau fahrender BMW, den ein 25-Jähriger lenkte, erkannte dies zu spät und krachte auf das Heck des Renault. Dessen Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf rund 12.000 Euro dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen summieren. (gj)

Bisingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Erst am Sonntagabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Schloßstraße, im Ortsteil Zimmern, eingebrochen ist. Zwischen Donnerstag, 18.12.2025 und Sonntagabend 18 Uhr, hatte sich der Einbrecher über eine Kellertüre gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dort mehrere Räume nach Wertvollem durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

