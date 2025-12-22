PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weihnachtsmarkthäuschen aufgebrochen; Verkehrsunfall; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Markthäuschen aufgebrochen

Auf dem Weihnachtsmarkt hat von Sonntag auf Montag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und neun Uhr brach der Unbekannte ein Markthäuschen in der Metzgerstraße auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Gewendet und Unfall verursacht

Eine Pkw-Lenkerin hat am Sonntagabend bei einem Wendemanöver auf der Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Die 22-Jährige fuhr gegen 22.15 Uhr mit einem Renault Clio von einem Tankstellengelände in die Reutlinger Straße ein und wendete anschließend verbotswidrig am Ende einer Verkehrsinsel. Ein hinter der Frau fahrender BMW, den ein 25-Jähriger lenkte, erkannte dies zu spät und krachte auf das Heck des Renault. Dessen Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf rund 12.000 Euro dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen summieren. (gj)

Bisingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Erst am Sonntagabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Schloßstraße, im Ortsteil Zimmern, eingebrochen ist. Zwischen Donnerstag, 18.12.2025 und Sonntagabend 18 Uhr, hatte sich der Einbrecher über eine Kellertüre gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dort mehrere Räume nach Wertvollem durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Gerhard Jaudas (gj), Telefon 07121/942-1109

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:30

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Gewahrsam; Wohnungseinbrüche

    Reutlingen (ots) - Trochtelfingen (RT): Beim Überholen zusammengestoßen Ein Sachschaden von rund 11.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Leicht-Pkw sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagmittag. Kurz nach 13.30 Uhr war eine 15-Jährige mit einem sogenannten Leicht-Pkw der Marke Aixam auf der B 313 von Mägerkingen in Richtung Mariaberg unterwegs. Dabei wollte ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:45

    POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Graffiti; Polizeieinsatz

    Reutlingen (ots) - Fahrzeugbrand Zu einem gemeldeten Pkw-Brand sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgerückt. Gegen 00.45 Uhr bemerkte die Fahrzeughalterin, dass ihr in der Sickenhäuser Straße abgestellter Ford Mondeo brannte und wählte den Notruf. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 15:10

    POL-RT: Frontalzusammenstoß mit tödlichem Ausgang

    Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Tödlicher Frontalzusammenstoß Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der Hohenheimer Straße in Richtung Parksiedlung ereignet. Laut dem aktuellen Ermittlungsstand war eine 82-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Toyota Yaris von Esslingen in Richtung Parksiedlung unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren