POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Graffiti; Polizeieinsatz

Fahrzeugbrand

Zu einem gemeldeten Pkw-Brand sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgerückt. Gegen 00.45 Uhr bemerkte die Fahrzeughalterin, dass ihr in der Sickenhäuser Straße abgestellter Ford Mondeo brannte und wählte den Notruf. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zu den Hintergründen und dem unbekannten Täter haben die Beamten des Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Unbekannter ist am Samstagabend zwischen 18 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grasbergweg eingedrungen. Nachdem der Täter sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft hatte, durchsuchte er das Inventar und flüchtete anschließend mit einem kleinen Bargeldbetrag. Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Lichtenstein (RT): Mit Pkw überschlagen

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt gegen eine 37 Jahre alte Renault-Fahrerin, die alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach ersten Erkenntnissen war die 37-Jährige gegen 04.15 Uhr zusammen mit ihrem 39 Jahre alten Beifahrer auf der Landesstraße 387 von Holzelfingen in Richtung Engstingen unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich ihr Renault Kadjar mehrfach. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin Hinweise auf alkoholische Beeinflussung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden ist, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der polizeilichen Maßnahmen musste die L387 kurzfristig komplett gesperrt werden, hierbei kam es allerdings zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neckartailfingen (ES): Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Samstagnachmittag an der Abfahrt der Bundesstraße 312 auf die Kreisstraße 1256 gekommen. Eine 76-jährige Fahrerin eines Ford Kuga missachtete gegen 17.15 Uhr die Vorfahrt an der Stoppstelle, sodass eine von links kommende 56-jährige Fahrerin eines VW Polo den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Unfallfahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Erster Schätzung zu Folge dürfte ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro entstanden sein. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt.

Filderstadt (ES): Brandstiftung an Scheune

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Samstagvormittag gegen einen bislang unbekannten Täter. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war es gegen 10.30 Uhr an einer leerstehenden Scheune im Ortsteil Sielmingen zu einem Schwelbrand der Außenfassade gekommen. Die alarmierte Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften anrückte, konnte eine Ausbreitung des Brandes durch ihr rasches Eingreifen verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache unterstützen Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Denkendorf (ES): Mehrere Wohnwagen beschädigt

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 18.12.2025 und Samstag, dem 20.12.2025 zwei Mal mehrere Wohnwagen Am Österbach mit Farbe besprüht. Insgesamt wurden fünf an der Straße geparkte Fahrzeuge mit einem schwarzen Strich, der vermutlich aus einer Spraydose stammt, versehen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass sich der unbekannte Täter gezielt Wohnmobile aussuchte, da an gleicher Stelle geparkte Pkw nicht beschmiert wurden. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ammerbuch / Hirschau (TÜ): Einbrüche

Am Samstagabend haben sich im Landkreis Tübingen zwei Einbrüche ereignet. Im Zeitraum zwischen 18.30 bis 22.45 Uhr gelangte ein Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Schönblick in Poltringen und erbeutete Schmuck, sowie einen geringen Bargeldbetrag. Zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr drang ein Täter in der Spitzbergstraße in Hirschau gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein und erbeutete einen geringen Bargeldbetrag, ehe er flüchtete. In beiden Fällen wurden Experten der Spurensicherung hinzugezogen.

Balingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Einfamilienhaus im Ortsteil Frommern ist bereits am Freitag in der Zeit zwischen 08.30 Uhr bis 22.15 Uhr ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über die Terrasse Zutritt zum Objekt und durchsuchte anschließend in Abwesenheit der Hauseigentümer das Inventar. Mit Schmuck und einem geringen Bargeldbetrag gelang es dem Täter unerkannt zu fliehen. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Burladingen (ZAK): Größerer Polizeieinsatz

Ein 55-Jähriger, der sich in psychischem Ausnahmezustand befand, hat am Samstagabend im Ortsteil Salmendingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Im Laufe des Nachmittags hatte der Mann gegenüber von Bekannten angedroht, sich und eintreffende Polizisten etwas anzutun. Alle Versuche der Polizei, ihn durch Gespräche zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen, blieben erfolglos. Stattdessen verschanzte er sich allein im Gebäude und richtete fortwährend Drohungen gegen die Einsatzkräfte. Nachdem sich Hinweise ergaben, dass er mit einer Machete bewaffnet war, wurden Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz alarmiert. Gegen 21.55 Uhr konnte der Mann widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde der 55-Jährige in eine Fachklinik verbracht.

