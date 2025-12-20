Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperliche Auseinandersetzung, Verkehrsunfälle, Einbruch, Brände

Reutlingen (ots)

Körperliche Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist es gegen 02.00 Uhr in der Reutlinger Innenstadt, im Bereich Bahnhof/Karlstraße/Wilhelmstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden drei Personen im Alter zwischen 19 und 20 Jahren durch einen mutmaßlich spitzen beziehungsweise scharfen Gegenstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Tatörtlichkeit und den Hintergründen der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Eningen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Zwei verletzte Personen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 19.40 Uhr ereignet hat. Ein 31-Jähriger fuhr in seinem Audi S4 auf der B464 von Eningen herkommend in Richtung Reutlingen. Auf Höhe der Abfahrt zum Scheibengipfeltunnel übersah er einen Mazda 6, der an einer roten Ampel wartete. In der Folge fuhr der Audi von hinten auf den Mazda auf, wodurch die 37-jährige Fahrerin des Mazda und ihr 40-jähriger Beifahrer stand jetzt leichte Verletzungen erlitten. Zur Versorgung der Verletzten kam der Rettungsdienst vor Ort. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Audi unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test vor Ort ergab ein vorläufiges Ergebnis von über einem Promille. Der 31-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die beiden Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Owen (ES): Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Eine leichtverletzte Person, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag auf der B465 bei Owen ereignet hat. Ein 22-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr die Bundesstraße gegen 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Dettingen/Teck. An der Kreuzung zur Bergstraße bemerkte er offenbar aufgrund Unachtsamkeit zu spät, dass ein vor ihm fahrender Opel Zafira an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhielt. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung prallte der Sprinter gegen das Heck des Opels, woraufhin dieser mehrere Meter nach vorn geschoben wurde. Der 50 Jahre alte Opel-Lenker war kurzzeitig in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Fahrer zügig aus dem verunfallten Pkw befreien. Der 50-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst, welcher ebenfalls mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war, vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden von entsprechenden Hilfeleistern abgeschleppt.

Nürtingen (ES): Einbruch in Neckarhausen

In Neckarhausen ist am Freitagnachmittag eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße auf. Aus derzeit unbekanntem Grund betrat der Täter jedoch nicht das Gebäude und verließ den Tatort wieder ohne Diebesgut. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Mehrere PKW beschädigt

In der Zeit von Freitag, 21.45 Uhr, bis Samstag, 2.00 Uhr, sind in der Rita-Maiburg-Straße drei PKW beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlitzte mittels eines spitzen Gegenstandes jeweils einen Vorderreifen der dort ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge auf. Gegen 02.45 Uhr wurde ein weiterer, gleichartig beschädigter PKW in der Gotthard-Müller-Straße gemeldet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Esslingen (ES): Zu tief ins Glas geschaut

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Unfall sein, der sich am Samstag auf der Mettinger Straße ereignet hat. Ein Passant meldete gegen 1.15 Uhr eine bewusstlose 54-Jährige mit einer Kopfverletzung. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung kam zu dem Verdacht, dass die Dame auf ihrem Fahrrad unterwegs war und dann verunfallte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der inzwischen wieder ansprechbaren Frau ergab einen Wert von über zwei Promille. Sie wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr auch wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei missglücktem Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Zwei leicht verletzte Fahrzeuglenkerinnen und erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines missglückten Überholmanövers, welches sich am Freitagnachmittag auf der L1361 bei Rottenburg-Baisingen ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 23 Jahre alte Lenkerin eines VW T-Roc die Straße in Fahrtrichtung Rottenburg. Hierbei überholte sie im Verlauf einer Linkskurve einen Lkw, übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden BMW 1er, welcher von einer 25 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Obwohl die BMW-Lenkerin noch versuchte nach rechts auszuweichen, stieß der VW mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des BMW. In der Folge drehte sich der VW und kam auf der Straße zum Stehen. Der BMW wurde in den Grünstreifen abgewiesen und kam dort letztlich ebenfalls zum Stehen. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und wurden jeweils vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit einem Einsatzfahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort. An dem nicht mehr fahrbereiten VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Auch der BMW war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten musste die L1361 für circa zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, unter anderem auch den bislang unbekannten Lenker des überholten Lkw, sich unter Tel. 07071/972-1400 zu melden.

Ammerbuch (TÜ): Brand durch technischen Defekt

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand sind die Einsatzkräfte am Freitagabend, gegen 18.55 Uhr, in die Jesinger Straße in Reusten ausgerückt. Die Feuerwehr konnte den Brand, welcher nach derzeitigem Stand aufgrund eines technischen Defekts an einem Kabel eines Fernsehers entstanden war, schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohner der betreffenden Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 75.000 Euro. Bis auf die betreffende Wohnung, welche zunächst nicht mehr nutzbar gewesen ist, war das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Burladingen (ZAK): Mit Fahrzeug nach Überholvorgang überschlagen

Im Zuge eines Überholvorgangs am Freitagnachmittag auf der K7161 hat sich ein PKW überschlagen. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW T-Cross die Kreisstraße von Ringingen in Richtung Killer. Dort überholte er eine Zeugin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Überholvorgang geriet er nach rechts von der Fahrbahn in den Seitenstreifen und prallte gegen eine Felswand. In der Folge kippte der VW auf die linke Fahrzeugseite und rutsche am rechten Fahrbahnrand entlang bis er sich überschlug und zuletzt auf dem Dach zum Stillstand kam. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der T-Cross war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Albstadt (ZAK): Mehrere Mülltonnen in Brand geraten

Am Samstagmorgen ist es in der Straße Auf Winkel zum Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell