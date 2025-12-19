Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Einbrüche, Leichnahm aus Baggersee geborgen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Nach riskantem Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 72-Jährigen, der am Donnerstagabend deutlich alkoholisiert auf der Überleitung der B312 auf die B28 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Senior war gegen 23 Uhr mit seinem 3er BMW in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen auf der B312 aus Richtung Stuttgart kommend, hinter einem Lkw in Richtung Reutlingen unterwegs. Am Beginn des mehrspurigen Ausbaus der Bundesstraße setzte ein Teil der Kolonne zum Überholen des Lkw an. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der 72-Jährige bereits hier einen vorausfahrenden Zeugen durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt haben. Als der Zeuge nach dem Überholvorgang vor dem Lkw wieder einscherte um sich rechtzeitig auf die Abbiegespur in Richtung Bad Urach einzuordnen, wurde er von dem dahinterfahrenden BMW überholt, der von der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit über die rechte Spur auf die Abbiegespur wechselte. Da der BMW-Fahrer dabei viel zu schnell war, kam er bereits am Kurvenbeginn der Ausfahrt mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein massives Metallgitter, bevor er die mehrere Meter hohe Böschung hinauf raste und letztendlich vom dortigen Gestrüpp und Baumbewuchs zum Stehen gebracht wurde. Dabei wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung und ein entsprechender Atemalkoholtest einen vorläufigen Promillewert von mehr als 1,3 Promille ergaben, musste er dort auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. An seinem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von rund 85.000 Euro entstanden sein. Der Wagen musste in der Folge mit Unterstützung der Feuerwehr aufwändig geborgen werden. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte noch einmal mit geschätzten 2.000 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Riederich (RT): Mit Mountainbike gegen Müllauto gefahren

Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Metzinger Straße. Gegen 14.30 Uhr war dort ein 49-Jähriger mit einem Müllfahrzeug unterwegs, um die bereitgestellten Abfallbehälter zu leeren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er dabei mit Schrittgeschwindigkeit hälftig auf dem Gehweg und stoppte dazu den Mercedes Lkw immer wieder. In diesem Zusammenhang kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 82 Jahre alten Fahrradfahrer, der hierdurch mit seinem Rad auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann kam mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaß in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. (gj)

Denkendorf (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Südstraße ist ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 22.15 Uhr drang der Einbrecher gewaltsam über die Terrassentüre in die Wohnung ein, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen (ES): Einbruch

Auf Schmuck abgesehen hatte es ein Einbrecher, der am Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 19.35 Uhr, in ein Wohngebäude in der Lettenstraße über die Terrassentür eingedrungen ist. Nach derzeitigem Stand wurden diverse Schmuckbehältnisse in noch nicht bezifferbarem Wert entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Dettingen unter Teck (ES): Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

In die Schillerstraße nach Dettingen sind Feuerwehr und Polizei am Freitag, gegen 0.30 Uhr, ausgerückt. Dort war es aufgrund von zubereiteten Speisen, die von einem Bewohner offenbar auf dem Herd vergessen worden waren, zu einer Rauchentwicklung gekommen. Durch die Feuerwehr wurden die im Haus aufhältigen Personen vorsorglich evakuiert, der schlafende Bewohner konnte geweckt und ebenfalls nach draußen beordert werden. Nach der Belüftung des Gebäudes konnten alle unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren. Sachschaden entstand nicht. (tr)

Weilheim unter Teck (ES): Einbruch (Zeugenaufruf)

In Weilheim in der Georg-Kandenwein-Straße ist am Donnerstag, zwischen 14.15 Uhr und 18.15 Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter versuchte zunächst gewaltsam ein bodentiefes Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang, weshalb er die Verglasung mit einer Steinplatte einschlug. Auf der Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er Schränke und Behältnisse und wurde hierbei vermutlich vom zwischenzeitlich nach Hause gekehrten Bewohner gestört. Der Einbrecher flüchtete über die Terrassentür und konnte unerkannt entkommen. Der Polizeiposten Weilheim sucht unter Telefon 07023/900520 Zeugen (tr).

Aichtal (ES): Brand von Küchengerät

Zu einem gemeldeten Küchenbrand sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, in die Zeppelinstraße in Aich ausgerückt. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung, die nach derzeitigem Stand aufgrund eines technischen Defekts an einem Kühlschrank entstanden war, schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig und unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 15.000 Euro. (tr)

Esslingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 10 bei Esslingen ereignet. Gegen 16.45 Uhr war ein 87 Jahre alter Mann mit einem Audi auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Dabei erkannte er kurz vor der Anschlussstelle Esslingen-Zell das Stauende vor ihm zu spät und versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Dennoch kollidierte der Audi mit dem Heck eines Nissan, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Seat geschoben wurde. Der Audi stieß außerdem mit den rechten Leitplanken zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Senior beim Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Gesamtschaden an den drei Autos dürfte mit schätzungsweise 50.000 Euro zu Buche schlagen. Der Audi sowie der Nissan waren zudem nicht mehr fahrtauglich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn der B 10 gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Oberesslingen abgeleitet. Gegen 18.30 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagmittag auf der B 28. Kurz nach 13.30 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem VW die Abschleifung der K 6938 und wollte an der Einmündung zur B 28 (Osttangente) nach links in Richtung Rottenburg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigen Mini Cooper eines 59-Jährigen. Dieser erlitt beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 20.000 Euro summieren. (mr)

Nehren (TÜ): Gebäudebrand

Gegen 6.45 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmorgen zu einem Gebäudebrand in die Gartenstraße in Nehren gerufen worden. In einem dortigen Wohnhaus war wohl im Erdgeschoss aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das sich in der Folge weiter ausbreitete. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen waren Flammen in dem Stockwerk sichtbar, außerdem drang starker Rauch ins Freie. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die die Löschmaßnahmen bereits begonnen hatte, dürfte sich der Sachschaden nach vorläufigen Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Eine Bewohnerin, die das Wohnhaus selbstständig verlassen hatte, wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Rottenburg (TÜ): Brand von Feuerwehrhaus

Rund 30 Kräfte der Feuerwehr, fünf Angehörige des Rettungsdienstes und mehrere Streifenwagen sind am Donnerstagmittag zum Brand des Feuerwehrhaues in Obernau ausgerückt. Angehörige der Feuerwehr Obernau selbst hatten den Brand des Gebäudes im Kalkofenweg bemerkt und kurz vor 13 Uhr der Integrierten Leitstelle des Landkreises Tübingen gemeldet. Die daraufhin alarmierten umliegenden Feuerwehreinheiten brachten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten der Flammen auf die angrenzende Bebauung verhindern. Verletzt wurde niemand. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge kommt als Brandursache ein technischer Defekt an einem im Gebäude befindlichen Kompresser in Betracht, der an das ebenfalls im Haus befindliche Einsatzfahrzeug angeschlossen war. Ersten Schätzungen zufolge ist von einem Gesamtschaden von mindestens 120.000 Euro auszugehen. (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Leichnam aus Baggersee geborgen

Der Leichnam eines Mannes ist am Donnerstagmittag aus einem Baggersee bei Kirchentellinsfurt geborgen worden. Ein Passant hatte den leblos im Wasser treibenden Körper gegen 13.30 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Der in Ufernähe treibende Mann wurde daraufhin durch Kräfte der DLRG und der Feuerwehr geborgen. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen als ein 50-jähriger Mann aus Walddorfhäslach identifiziert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden an seinem Tod. Die Feuerwehr, die DLRG und der Rettungsdienst waren mit rund 35 Kräften vor Ort im Einsatz. (gj)

Haigerloch (ZAK): Einbrecher gestört (Zeugenaufruf)

Vom Bewohner gestört worden ist ein Einbrecher, der am frühen Freitagmorgen in der Straße Karlstal sein Unwesen getrieben hat. Gegen 4.50 Uhr war der Hausbewohner von seinem Hund geweckt worden und begab sich ins Erdgeschoss. Dort traf er auf einen maskierten und dunkel gekleideten Mann der sofort die Flucht durch die Hauseingangstüre ergriff und über die Straße in Richtung Bad Imnau davonrannte. Wie sich herausstellte hatte sich der Einbrecher wohl über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Haus verschafft und dort zwei Zimmer durchsucht, bevor er ertappt wurde. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar nichts. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07474/950080 um Hinweise zu dem Kriminellen, der Handschuhe getragen haben soll und als 170 cm groß, von schlanker, sportlicher Statur beschrieben wird. Zudem soll von ihm ein starker Rauchgeruch ausgegangen sein. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell