Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Angriff auf Bekannten am 9. Dezember 2025 in Reutlingen - Kriminalpolizei sucht mit geändertem Tatort weiterhin nach Zeugen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 11.12.2025 / 11.14 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6177225

Im Fall des versuchten Totschlags am 9. Dezember 2025 in Reutlingen, wegen dem sich ein 33-jähriger Tatverdächtiger derzeit in Untersuchungshaft befindet, haben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich ergeben, dass sich die Tat an einem anderen Ort zugetragen hat.

Wie bereits berichtet, soll der 33-Jährige einen 30 Jahre alten Bekannten mit einem Pfefferspray und einem Beil angegriffen und leicht verletzt haben. Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat kurz nach 19 Uhr an der Ecke Eberhardstraße / Willy-Brandt-Platz, im Bereich eines dortigen Friseursalons, und nicht, wie zunächst angenommen und berichtet, am Listplatz.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht daher Zeugen, die die Tat an jenem Dienstagabend unweit des Zentralen Omnibusbahnhofs beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

