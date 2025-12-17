Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gaststätteneinbruch

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Rotlicht missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 70-Jähriger am Mittwochmittag an der Kreuzung Marktstraße / B464 verursacht hat. Der Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Marktstraße aus Pfullingen kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Marktstraße, auf Höhe des Südbahnhof, missachtete er die Ampel und fuhr trotz Rotlicht in die Kreuzung ein. Dabei krachte er frontal in die Fahrerseite eines auf der Bundesstraße fahrenden Porsche Cayenne eines 35-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen mussten einzelne Spuren der Kreuzung gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (cw)

Hohenstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet und zusammengestoßen

Die Missachtung der Vorfahrt dürfte als Ursache für einen Unfall am Mittwochmorgen bei Bernloch in Betracht kommen. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem VW Crafter von der Marktstraße in Richtung B 312. Nach dem vorschriftsmäßigen Anhalten an der dortigen Stoppstelle bog der Mann nach links auf die Bundesstraße ein und übersah hierbei einen aus Richtung Oberstetten kommenden Lkw Scania, den ein 38 Jahre alter Mann fuhr. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle ergaben sich bis 9.30 Uhr Verkehrsbehinderungen. (gj)

Tübingen (TÜ): Aufgefahren und verletzt

Der Lenker eines Kleinkraftrades hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leichte Verletzungen erlitten. Ein 58-Jähriger war kurz nach 9.45 Uhr mit seinem Piaggio Medley 125 auf der Gartenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit einen vor ihm fahrenden 62 Jahre alten Mercedes-Lenker, der mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Der infolge der Kollision verletzte Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf knapp 1.000 Euro summieren. (gj)

Tübingen (TÜ): Radlerin übersehen

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Reutlinger Straße. Eine 46-Jährige wollte gegen 12.15 Uhr mit ihrem VW vom Gelände einer Schnellgaststätte herkommend, in die Reutlinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie die 18 Jahre alte Radlerin, die mit ihrem Fahrrad verkehrswidrig auf dem rechtseitigen Fußweg und zudem noch entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Beim Kontakt zwischen dem Pkw und dem Rad stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 18-Jährige nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

In den Lagerraum einer Gaststätte in der Gartenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 11.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu dem Lagerraum, aus dem sie in der Folge wohl mehrere Kisten alkoholische und nichtalkoholische Getränke sowie zwei E-Scooter mitgehen ließen. Was insgesamt gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Im Verlauf der ersten Ermittlungen des Polizeipostens Albstadt-Ebingen konnten Teile des Diebesgutes und auch die beiden E-Scooter im Bereich der L275 bei Gammertingen aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell