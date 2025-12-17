Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann in Gewahrsam genommen; Brand in Firma; Mehrere Einbrüche; Verkehrsunfälle; Auf Mann eingeschlagen; Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Mann in Gewahrsam genommen

Ein sich aggressiv verhaltender Mann ist am Dienstagabend im Bereich des Klinikums am Steinenberg in Gewahrsam genommen worden. Der 53-Jährige hatte sich gegen 19 Uhr in bereits alkoholisiertem Zustand ins Innere der Klinik begeben, konsumierte dort weiter Alkohol und pöbelte Angestellte sowie Besucher an. Auch gegenüber den verständigten Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und weigerte sich, das Gebäude zu verlassen, sodass dieser in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der Mann verbrachte daraufhin die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Reutlingen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Firma

Zum Brand in einer Firma sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Sielminger Straße im Stadtteil Stetten ausgerückt. Kurz nach 19 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen über eine Verpuffung bei der Firma informiert. Kurz darauf ging auch der Alarm der Brandmeldeanlage ein. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits die Flammen aus der Lackierhalle der Firma. Aufgrund eines in der Nähe befindlichen Gastanks und mutmaßlich in der Halle befindlichen, entzündlichen Stoffen gestalteten sich die Löscharbeiten herausfordernd. Die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 63 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihren raschen und professionellen Einsatz den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand, so dass der Rettungsdienst, der mit neun Fahrzeugen und 14 Rettungskräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Allerdings wurde die Lackierhalle durch den Brand so schwer beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 250.000 Euro belaufen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt innerhalb der Lackierhalle brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus und Wohnung

Ein Wohnhaus in der Kennenburger Straße sowie eine Wohnung in der Hohenstaufenstraße sind in den vergangenen Tagen ins Visier von Kriminellen geraten. Auf noch unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlte dort in allen Geschossen die Schränke. In die Wohnung gelangte ein Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters am Dienstag, zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr. Ob die Täter auch etwas entwendeten, steht in beiden Fällen noch nicht fest. Die Esslinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch ein möglicher Zusammenhang der Taten geprüft. (mr)

Lenningen (ES): Bei Kollision mit Baum verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in Schopfloch mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die 90-jährige Mercedes-Lenkerin war gegen 16 Uhr auf der Pfulbstraße in Richtung Gutenberg unterwegs und geriet aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve in der Ortsmitte zu weit nach rechts. In der Folge stieß der Pkw gegen einen Baum, wodurch das Airbag-System auslöste. Durch einen Ersthelfer konnte die verletzte Seniorin aus dem Fahrzeug gerettet werden, ehe dieses in Flammen aufging und daraufhin ausbrannte. Die 90-Jährige wurde aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der von der Feuerwehr gelöschte Mercedes, an dem sich der Schaden auf etwa 3.000 Euro beläuft, wurde abgeschleppt. (mr)

Rottenburg / Neustetten (TÜ): Einbrecher unterwegs

In Obernau, Bieringen und Nellingsheim haben am Dienstag Einbrecher ihr Unwesen getrieben. In der Bieringer Straße in Obernau verschaffte sich ein Krimineller in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12.50 Uhr gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. In diesem suchte er nach Stehlenswertem. Eine abschließende Übersicht über mögliches Diebesgut liegt noch nicht vor. Auch im Siegburger Weg in Bieringen drang ein Unbekannter über das Kellerfenster in ein Wohngebäude ein. Hier durchwühlte der Einbrecher in der Zeit zwischen 6.15 Uhr und 18 Uhr verschiedene Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Ohne Beute blieb wie bislang bekannt ist auch der Täter, der zwischen 6.40 Uhr und 17.30 Uhr ein Wohnhaus in der Lange Straße in Nellingsheim ins Visier genommen hatte. Wie in Obernau und Bieringen war der Kriminelle auch hier über ein Kellerfenster ins Gebäude gelangt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der Taten. (mr)

Haigerloch (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Krebshalde ist am Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter warf in der Zeit zwischen 13.10 Uhr und 16.40 Uhr ein Kellerfenster ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er in mehreren Räumen das Inventar und stieß dabei nach derzeitigem Kenntnisstand auf Bargeld, das er entwendete. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 22-Jähriger am Dienstagabend an der Kreuzung Oberstadtstraße (K7177) und Madertal verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 22.15 Uhr mit seinem BMW X1 auf der Straße Madertal unterwegs und wollte die Oberstadtstraße geradeaus in Richtung K7718 überqueren. Ohne die Verkehrszeichen zu beachten fuhr er in die Oberstadtstraße ein. Ein von rechts auf der vorfahrtsberechtigen Kreisstraße mit seinem VW Polo heranfahrender 25-Jähriger hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der VW-Fahrer und seine 79 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurden in der Folge vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am BWM wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Schaden am VW dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Zudem wurden bei dem Unfall auch Verkehrseinrichtungen beschädigt, was noch einmal mit zirka 1.000 Euro zu Buche schlagen dürfte. (cw)

Albstadt (ZAK): Personengruppe auf Mann eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Schwabstraße in Onstmettingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 21 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes ein 29-Jähriger von sechs Personen unvermittelt angegangen worden sein. Hierbei sollen die bislang Unbekannten auf den Mann eingeschlagen und getreten haben. Im Anschluss sollen die Täter zu Fuß in Richtung einer in der Nähe befindlichen Bushaltestelle geflüchtet sein. Der 29-Jährige musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Einer der Angreifer soll eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Hose getragen haben, ein weiterer mit einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein. Zu einem dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er ebenfalls eine schwarze Jacke getragen haben soll. Eine sofortige Fahndung nach den Schlägern verlief ohne Erfolg. Hinweise zu dem Vorfall und zu möglichen Beteiligten nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen. (gj)

Meßstetten (ZAK): Brennender Kamin

Ein gemeldeter Brand in einem Kamin hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Bärastraße nach Tieringen geführt. Gegen 19.45 Uhr hatten Anwohner zunächst starken Rauch und in der Folge den Brand in ihrem Kamin bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Kräften vor Ort kam, konnte der Brand sicher abgelöscht werden. Zur Begutachtung des Kamins wurde ein Schornsteinkehrer hinzugezogen. Ob ein Schaden entstanden ist, bedarf noch der Überprüfung. (gj)

