POL-RT: Nach Raubüberfall auf Geldtransport - weitere Erkenntnisse und Zeugensuche

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES):

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.12.2025 / 11.28 Uhr

Nach dem Überfall auf ein Geldtransportfahrzeug am Montagmorgen, den 15.12.2025, auf der Mörikestraße in Plattenhardt sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, bei der eine Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde, nach Zeugen und Hinweisen.

Wie bereits berichtet, wurde der Transporter gegen 6.45 Uhr während der Fahrt in der Mörikestraße von mindestens drei Unbekannten mit mehreren Fahrzeugen gestoppt. Hierbei kam ein Pkw BMW X5 dem Geldtransportfahrzeug auf dessen Fahrstreifen entgegen, sodass der Fahrer des Transporters anhalten musste. Etwa zeitgleich keilten zwei weitere Pkws, mutmaßlich der Marken BMW und VW, den Transporter von hinten ein. Während ein maskierter Täter den Fahrer des Transporters mit einer Schusswaffe bedrohte, machten sich weitere Tatverdächtige am Heck des Werttransporters gewaltsam zu schaffen und entnahmen aus dem Laderaum Bargeld in sechsstelliger Höhe. Die beiden Fahrer des Werttransporters blieben während des Angriffs in der Fahrerkabine sitzen und wurden nicht verletzt. Unmittelbar nach dem Überfall wurde der BMW X5 durch einen Täter in Brand gesetzt. Sie flüchteten anschließend mit den beiden anderen Fahrzeugen. Die Kriminellen trugen dunkle Kleidung und waren bei der Tatausführung maskiert.

Die Kriminalpolizei hat nun folgende Fragen:

- Wer hat den Überfall beobachtet und kann Angaben zu den Räubern und den möglichen Fluchtfahrzeugen machen?

- Wem sind vor dem Überfall Personen und Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Umfeld, etwa auf Parkplätzen oder Seitenstraßen, verdächtig verhalten haben?

- Wer hat Beobachtungen nach dem Überfall getätigt, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon 0711/3990-660 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (tr)

