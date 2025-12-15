Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schneller Ermittlungserfolg nach Raub, Verkehrsunfallflucht und mehreren Körperverletzungsdelikten - Tatverdächtiger in Haft (Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt (ES))

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen können nach der Begehung einer Reihe von Straftaten durch einen zunächst Unbekannten einen schnellen Fahndungs- und Ermittlungserfolg mit der Festnahme eines 27-Jährigen vermelden. Dieser steht im dringenden Verdacht, im Laufe des Donnerstags (11.12.2025) sowie am Freitagmorgen (12.12.2025) gleich mehrere Straftaten innerhalb kurzer Zeit begangen zu haben. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der Tatverdächtige am späten Donnerstagabend an einer Bushaltestelle in Stetten eine 24-Jährige durch Schläge verletzt und 20 Euro entwendet haben. Nur wenige Minuten später soll der Mann mit einem roten VW Polo, möglicherweise absichtlich, auf einen vor ihm auf der Schönbuchstraße, befindlichen 57 Jahre alten Radfahrer aufgefahren und anschließend geflüchtet sein. Der 57-Jährige erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Schließlich soll der Tatverdächtige am Freitagmorgen in Filderstadt-Plattenhardt, im Bereich der Saarstraße, kurz hintereinander zwei minderjährige Schüler angegriffen und verletzt haben. Nur kurz darauf soll der Tatverdächtige ein Stück weiter eine 38-Jährige sowie eine 55 Jahre alte Frau gewaltsam zu Boden gestoßen haben, wodurch beide Verletzungen erlitten, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Auch hier gelang dem Mann zunächst die Flucht.

Mehrere Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Im Zuge der sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Gesuchte wenig später in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der psychisch auffällige 27-Jährige, der die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (13.12.2025) der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Nürtingen vorgeführt, die wegen Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Kriminalpolizei verbrachte den Beschuldigten im Anschluss in ein Justizvollzugskrankenhaus.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu den Tatgeschehen und den Hintergründen dauern weiter an. Die Ermittler prüfen zudem, ob der Mann noch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell