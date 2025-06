Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Exhibitionist belästigt Ehepaar

Recklinghausen (ots)

Ein Ehepaar aus Haltern am See ist am Dienstagabend einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Eine 44-jährige Frau aus Haltern lief gegen 20:00 Uhr mit ihrem Mann zu ihrem Auto. Das Fahrzeug stand auf einem Wanderparkplatz am Flaesheimer Damm. Das Ehepaar bemerkte einen Mann, der am Rande des Parkplatzes stand, Blickkontakt suchte, seine Hose öffnete und an seinem Glied rieb. Der Tatverdächtige war mit einem Damenfahrrad unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden:

- Damenrad mit Satteltaschen - 60-70 Jahre alt - dunkelgraue Haare - normale Statur mit leichtem Bauchansatz - gestreiftes Poloshirt- dunkle Jacke - dunkle Hose - Brille

Wer Angaben zu dem Unbekannten und/oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu kontaktieren.

