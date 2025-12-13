Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand; Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Betrug mit falschen Strafzetteln

Reutlingen (ots)

Verkehrsteilnehmer bedroht und Widerstand geleistet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 33-Jähriger entgegen, nachdem dieser in der Nacht zum Samstag in der Sonnenstraße in aggressiver Weise aufgefallen ist. Gegen 23.45 Uhr lief der stark alkoholisierte Mann an der Einmündung zur Justinus-Kerner-Straße unvermittelt vor einen heranfahrenden Pkw, weshalb der 39-jährige Fahrzeuglenker bremste und den Fußgänger mittels Hupe warnte. Der 33-Jährige schlug hierauf unvermittelt gegen das Fahrzeug und bedrohte den Fahrer. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Streife versuchte der alkoholisierte Störer den 39-Jährigen körperlich anzugreifen, weshalb er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden musste. Während sich der 33-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte und die Polizisten bedrohte, mischte sich dessen 33-jährige Begleiterin ein. Durch den Einsatz mehrerer Streifen konnte die Situation vor Ort beruhigt und die Beiden nach der Erteilung eines Platzverweises entlassen werden.

Reutlingen (RT): Nach Verkehrsunfall Führerschein beschlagnahmt

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagvormittag in der Reutlinger Innenstadt ereignet hat. Gegen 11.50 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem VW Golf die Krämerstraße aus Richtung Silberburgstraße kommend, als er im Bereich zur Kreuzung der Charlottenstraße auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Suzuki Swift auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki wiederum auf einen weiteren geparkten Audi A3 geschoben. Der Unfallverursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter und bog entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die als Einbahnstraße ausgebaute Bismarckstraße ein. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge konnte der 72-Jährige seine Fahrt nicht weiter fortsetzen und wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch Passanten aufgehalten. Die Beamten stellten im Verlauf der Unfallaufnahme bei dem Senior erhebliche körperliche und geistige Mängel fest, weshalb sie noch vor Ort seinen Führerschein beschlagnahmten. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde der Mann aufgrund seines Zustandes an Angehörige übergeben. Sowohl der VW Golf als auch der Suzuki Swift waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pfullingen (RT): Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag im August-Lämmle-Weg ereignet. Ein 80 Jahre alter Mann wollte gegen 11.10 Uhr seinen am rechten Fahrbahnrand parkenden BMW umparken. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit zwei in einem gegenüberliegenden Hofraum geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge außerdem noch gegen ein Garagentor geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 50.000 Euro.

Holzmaden (ES): Technischer Defekt verursacht Brand

Zum Brand eines Gartenschuppen sind Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagabend in die Blumenstraße ausgerückt. Gegen 18 Uhr konnte der Gebäudeeigentümer Flammen in dem als Werkstatt eingerichteten Schuppen erkennen, nachdem er zuvor in seinem Wohngebäude ein lautes Knallgeräusch gehört hatte. Unter der Zuhilfenahme von mehreren Feuerlöschern konnte der Mann die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften ausgerückt war, löschen. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen geriet ein batteriebetriebenes Heizgerät im Inneren des Schuppens aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Owen (ES): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckerei in der Kirchheimer Straße ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und hebelte im Verkaufsraum zwei Bezahlautomaten auf. Mit dem entwendeten Bargeld flüchtete er anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Durch Handy abgelenkt und alkoholisiert verunfallt

Freitagnacht gegen 22.30 Uhr ist es auf der Landesstraße 1191 zwischen Oberesslingen und Nellingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 46-jährige Fahrer eines Mazda CX-5, welcher nach eigenen Angaben während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte und deshalb abgelenkt gewesen sei, kam in Fahrtrichtung Nellingen kurz vor einer Serpentinenkurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Warnbaken. Im weiteren Verlauf lenkte er seinen Pkw wieder nach rechts und kam schließlich im Kurvenbereich zum Endstand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrzeuglenker deutliche Alkoholbeeinflussung fest, was ein Vortest mit einem Wert von über einem Promille auch bestätigte. Der 46-Jährige musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Am Mazda, welcher von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

Notzingen (ES): Einbrecher gestört

Ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße im Ortsteil Wellingen ist am Freitagnachmittag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.45 Uhr hebelte der Unbekannte ein Fenster auf. Noch bevor er in das Gebäude gelangen konnte, wurde er vermutlich durch den zurückkehrenden Hausbesitzer gestört und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Versuchter Betrug mit gefälschten Strafzetteln

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag versucht, mehrere Verkehrsteilnehmer mit gefälschten Strafzetteln zu betrügen. Eine 53-jährige Frau konnte gegen 21.30 Uhr an ihrem Fahrzeug, welches auf dem Festplatz im Bereich der Europastraße geparkt war, einen vermeintlichen Strafzettel feststellen, welcher augenscheinlich nicht von offizieller Stelle gefertigt wurde. Die Frau erstattete hierauf Anzeige beim Polizeirevier Tübingen, wo sich der Verdacht bestätigte. Bei der anschließenden Überprüfung des Festplatzes durch die ermittelnden Beamten konnten an weiteren Fahrzeugen gefälschte Knöllchen festgestellt und entfernt werden. Die betrügerischen Strafzettel waren insbesondere daran zu erkennen, dass die Bezahlung eines Verwarngelds an ein außerdeutsches Konto gefordert wurde und keine ausstellende Behörde erkennbar war. Mögliche Geschädigte der Betrugsmasche werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Rufnummer 07071/972-1400 zu melden.

Tübingen (TÜ): Brennende Mülltonnen

Zum Brand mehrerer Mülltonnen im Schleifmühleweg sind am Freitagnachmittag Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Zeugen hatten kurz nach 18.30 Uhr den Brand an einem Mehrfamilienhaus entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine große Altpapiertonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. In der Folge griff das Feuer auf drei danebenstehende Müllbehälter über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden, dennoch kam es zu einem geschätzten Sachschaden von circa 30.000 Euro an der Gebäudefassade. Die Mülltonnen wurden komplett zerstört. Die Hausbewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Einbruch in Firmengebäude

Eine Firma in der Straße Am Reislebach im Ortsteil Truchtelfingen ist von Donnerstag auf Freitag das Ziel von einem Einbrecher gewesen. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr drang der Unbekannte auf bislang nicht bekannte Art und Weise in einen Büroraum der Firma ein. Dort gelang es ihm mittels eines Trennschleifers einen Tresor zu öffnen, aus welchem er Edelmetalle und Bargeld entwendete. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell