POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung; Räuberischer Diebstahl; Widerstand; Container-Aufbruch; Brand

Denkendorf (ES): Aufgrund Vorfahrtsverletzung im Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf)

Um eine Kollision zu vermeiden hat am Donnerstagmittag ein Linienbusfahrer in Denkendorf eine Gefahrenbremsung vollzogen. Gegen 13.10 Uhr wollte der Bus vom Heerweg in die Neuhäuser Straße nach links abbiegen, als ihm ein Pkw-Lenker, mutmaßlich aufgrund einer Rotlichtmissachtung, im Kreuzungsbereich entgegenkam. Der Busfahrer bremste stark ab, wonach mehrere Fahrgäste im Bus stürzten. Zum Zusammenstoß kam es nicht. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte zwei Fahrgäste im Alter von 33 und 44 Jahren zur medizinischen Versorgung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw hatte sich vom Unfallort entfernt, weshalb die Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 Zeugen sucht.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Seniorin bei Verkehrsunfall in Echterdingen schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Echterdingen erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte die Frau kurz vor 17 Uhr die L 1208a auf Höhe der Bernhäuser Straße an der dortigen Fußgängerampel queren. Im weiteren Verlauf wurde die Frau vom Nissan eines 35-Jährigen erfasst, der in Richtung Filderstadt unterwegs war. Die 77-Jährige wurde auf den Pkw aufgeladen und an den Fahrbahnrand abgeworfen. Sie musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Nissan beträgt circa 6.000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Großbettlingen (ES): Rauchentwicklung

Eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Straße Am See hat am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Dort hatte eine Kunststoffschüssel auf einer eingeschalteten Herdplatte zu schmoren begonnen. Eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): Räuberischer Ladendieb

Wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Donnerstagabend gegen einen 48-Jährigen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll dieser gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Volmarstraße zwei Bluetooth-Kopfhörer gestohlen haben und wurde dabei durch den Ladendetektiv erwischt. Nachdem der Angestellte den Dieb mit ins Büro gebeten hatte, flüchtete dieser unvermittelt. Beim Versuch den Flüchtigen festzuhalten, stürzten dann beide zu Boden, wodurch der Detektiv leicht verletzt wurde. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der es dem 36 Jahre alten Angestellten gelang, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen festzuhalten. Diesen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (gj)

Kusterdingen (TÜ): Widerstand geleistet und in Fachklinik gebracht

Eine Frau ist am frühen Freitagmorgen in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik transportiert worden. Zuvor war die 18-Jährige mit einem Bekannten in Wankheim in einen heftigen Streit geraten. Nachdem sie sich mit diesem eingeschlossen hatte, rückte die Polizei an, öffnete die Wohnungstür und nahm die nicht zu beruhigende Frau in Gewahrsam. Hierbei biss diese eine Beamtin in den Finger. Unter fortwährenden Beleidigungen und Bedrohungen brachten die Polizeibeamten die zwischenzeitlich mit Handschließen fixierte 18-Jährige in eine Fachklinik. (gj)

Burladingen (ZAK): Baugeräte gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Baugeräte hatten es ein oder mehrere Kriminelle in den vergangenen Tagen in Hausen abgesehen. In der Zeit zwischen Mittwochmorgen, fünf Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, brachen der oder die Täter auf einem Lagerplatz an der Onstmettinger Straße, in der Nähe des Friedhofs, einen verschlossenen Baucontainer auf. Aus diesem wurden in der Folge unter anderem zwei Rüttelplatten, zwei Betonstampfer und ein Presslufthammer entwendet. Der Wert der Baugeräte beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07475/95001-0 beim Polizeiposten Burladingen zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Brand in Reihenmittelhaus

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in die Straße Im Weiher ausgerückt. Die Feuerwehr konnte den Brand, der nach derzeitigem Stand aufgrund eines technischen Defekts eines elektrischen Geräts im Wohnbereich entstanden war, schnell unter Kontrolle bringen. Ein Bewohner wurde vorsorglich zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die angrenzenden Gebäude blieben unbeschädigt. (tr)

Hechingen (ZAK): Nach Flucht aus Rettungswagen in Fachklinik untergebracht

Zu einer in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Frau sind mehrere Streifenwagen am späten Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, in die Bahnhofstraße gerufen worden. Die 22-Jährige sollte zunächst durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Im Rettungswagen verhielt sie sich jedoch äußerst aggressiv und begann zu randalieren. Nachdem sie aus dem Fahrzeug geflüchtet war, konnte sie nach kurzer Suche von Polizeibeamten in der Nähe angetroffen und in eine Fachklinik gebracht werden. (gj)

