PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Raub, sexueller Belästigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Haft (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen einen 35 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch (10.12.2025) einen Handtaschenraub versucht und mehrere Sexualstraftaten, unter anderem zum Nachteil von Minderjährigen, begangen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll sich der Beschuldigte gegen 15.45 Uhr in der Maienwalterstraße an einer Bushaltestelle mehreren Frauen von hinten genähert und diese auf unsittliche Art und Weise angefasst haben. Nach den Taten war der Mann zu Fuß geflüchtet.

Wenig später soll derselbe Beschuldigte im Bereich der Sulzgrieser Straße eine Frau zunächst zu Fuß verfolgt und im weiteren Verlauf deren Handtasche ergriffen haben. Durch entsprechende Gegenwehr der Geschädigten war es dieser gelungen, die Tasche in ihrem Besitz zu halten. Nachdem die Frau weggerannt war und Passanten angesprochen hatte, konnte der Tatverdächtige an Ort und Stelle von den verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Beim Transport in eine Arrestzelle leistete der Tatverdächtige körperlichen Widerstand, indem er unter anderem gegen die Beamten trat. Drei Polizeibeamte zogen sich leichte Verletzungen zu und konnten ihren Dienst weiter verrichten.

Der 35-jährige Deutsche wurde am Donnerstag (11.12.2025) beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Esslingen dauern an. Zeugen, denen der Mann im Bereich Sulzgries und Rüdern aufgefallen ist oder möglicherweise selbst unsittlich berührt worden waren, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101


Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:14

    POL-RT: Bekannten angegriffen - Tatverdächtiger in Haft (Zeugenaufruf)

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Reutlingen (RT): Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen seit Dienstagabend (09.12.2025) gegen einen 33-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, einen Bekannten mit ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 16:28

    POL-RT: Leitpfosten gestohlen; Auseinandersetzungen; Verpuffung; Verkehrsunfall

    Reutlingen (ots) - Römerstein (RT): Straßenleitpfosten an Kreisstraße in großer Zahl gestohlen und beschädigt (Zeugenaufruf) Bislang Unbekannte haben im Bereich der K 6705, zwischen Böhringen und Strohweiler, Straßenleitpfosten entwendet und andere beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren bereits in der Zeit vom 28.11.2025 bis 01.12.2025 insgesamt 20 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren